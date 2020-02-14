Выигравший грин-карту белорус: В лотерею играл около семи лет 2 14.02.2020, 22:29

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Бобруйчанин честно рассказал о своей жизни в США.

Белорус Андрей рассказал «Вечернему Бобруйску», зачем поехал в США, как там устроился, по чему скучает и собирается ли возвращаться.

Куда-нибудь «рвануть»

– Несколько слов о себе: зовут меня Андрей Новицкий, мне 40 лет. Образование высшее экономическое, по специальности – финансист, не женат, – представляется собеседник. – В Беларуси осталась мама. Сейчас живу в Чикаго. Сразу оговорюсь, на данный момент США для меня – трудовая вахта. Моя жизнь тут проходит в очень узком, субъективном коридоре обозрения. Не претендую выдать полную, целостную картину, как говорят, «срез американского общества». Охотно допускаю наличие других мнений и опыта.

Андрей уехал в США в 2017 году, выиграл грин-карту, в розыгрыше участвовал около семи лет. Навязчивая идея «куда-нибудь рвануть», говорит, наконец, чудесным образом совпала с возможностью. Андрей был уверен: на новом месте все будет по-другому, ужасно интересно, а главное – прекрасно.

Подготовка к переезду

Подготовка к переезду (за исключением сбора необходимых документов) в основном, состояла из:

- аврального окончания строительства коробки дома, начатого задолго «до». Перед отъездом нужно было достроить второй этаж и накрыться крышей,

- продажи автомобиля,

- изыскания иных средств на дорогу,

- изучения «с нуля» английского языка.

Параллельно забронировал через контакт в вайбере койко-место на первые три дня в хостеле («страшной убитой трехкомнатной американской квартире»).

Что вам желательно взять с собой (советы Андрея):

«Оптимизм – это самое важное, чтобы не опускать голову, столкнувшись с трудностями. Конфузов и проблем, естественно, будет предостаточно. Ко всем вопросам, в зависимости от сложности, как всегда, относимся с юмором, если не помогает – философски, в крайних случаях – включаем пофигизм».

«Умение или хотя бы желание что-то делать. Со спецами везде напряженно, США – не исключение. Ваши профессиональные навыки – ваша востребованность в системе».

«Знание английского. Вы не пропадете, даже будучи глухонемым, но способность изъясняться, а главное – понимать, серьезно облегчит вам жизнь».

«Деньги. Их мало не бывает. На первоначальное обустройство достаточно нескольких тысяч, не помешает такая же заначка – на страховой случай».

«Аптечку (я вез килограмма три лекарств, «на всякий пожарный», таможня дала «добро»)».

Прибытие

– По прибытии на место первый встречный таксист ознакомил меня со всеми реалиями гораздо быстрее и наглядней.

Местом высадки выбрал Нью-Йорк, поскольку в городе большая русскоговорящая диаспора, значит, если с «инглишем» не срастется совсем, можно будет найти хоть какую-то работу, чтобы удержаться на плаву. Сомнений в правильности решения не было тогда, нет их и сейчас.

Работа

– Искал работу через сайт газеты «Русская реклама». Рассматривал вакансии, не требующие квалификации и знания языка, их там достаточно. Устроился, в итоге, через знакомого знакомых моей мамы. Главная трудность – неимение какого-либо серьезного опыта в какой-либо трудовой профессии (всю жизнь занимался торговлей). За время пребывания в США работал в четырех местах (три строительные компании, одна – транспортная).

Начинал с 15 долларов в час, быстро дорос до 20 долларов (38-40 часов в неделю) – на стройке устанавливали системы кондиционирования воздуха. Сначала был разнорабочим, потом чуть поднабрался полезных навыков и уже дальше – в других компаниях – шел как человек с опытом. Параллельно учился на водителя фуры, разумеется, с тех пор заработная плата увеличилась в разы, но и работа свелась к графику 24/7.

Для того, чтобы работать легально, нужно разрешение на работу, в моем случае оно было. Плохо знаю, с какими трудностями сталкиваются люди без документов, но, как минимум, работодатель, ссылаясь на это обстоятельство, может опустить планку стартовой зарплаты на пару долларов. Совет: шлите такого к черту. Во всех бригадах половина коллег была без статуса, и получали мы одинаково. Про диплом и портфолио меня, по понятным причинам, не спрашивали. Иностранное водительское удостоверение действует шесть месяцев, и то – только для легкового автомобиля. Русскоговорящие наниматели к белорусам относятся хорошо. Чтобы не заплатили за работу – в моем случае такого не было, но со знакомыми, к сожалению, случалось.

Две особенности в работе в США, которые бросились в глаза сразу:

Режим труда и отдыха – святое, вообще, пунктуальность во времени – норма.

Удивительно толерантные надзорные органы: у нас бы такие стройки закрыли на второй день.

Ожидания столкнуться с какой-то особо эффективной организацией труда, экономией ресурсов, отсутствием халтуры, праздности, разгильдяйства не оправдались.

Но работать здесь легче. К качеству сильно придираться не принято. Если не понравится, в следующий раз вам не позвонят, этого достаточно. Соотношение заработанные деньги/затраченная энергия – в пользу США однозначно. Приятным открытием стало, что белорусы – не ленивые, не тупые и не криворукие, еще и фору дадим другим.

Расходы

– Приведу несколько примеров ежемесячных статей расходов, в долларах, разумеется.

Аренда жилья – $500 (за эти деньги я снимал полкомнаты в Бруклине, небольшую квартирку в полуподвале в Нью-Джерси-сити и половину небольшого дома на двоих в Чикаго).

Связь – $50-100 (в зависимости от оператора и услуг).

Питание – $1 200 (готовил еду сам, с редкими перекусами фастфудом и кофе, сюда включены также сладости, фрукты, сигареты и виски).

Транспорт – $200 (метро, автобус + пару поездок на Uber).

Развлечения разные бывают: одни в кино ходят, другие на охоту в горы летают. Уровень даже минимальных зарплат позволит вам провести выходные, где и как вы хотите, вопрос в наличии свободного времени. Хорошо любителям музеев, зоо- и ботанических садов – доступно, часто совсем бесплатно. Средняя цена на бродвейский мюзикл – 90 долларов.

Одежда, электроника стоят примерно белорусских денег. Достаточно дороги натуральные вкусные продукты питания и очень дороги любые услуги.

Андрей советует:

«С сервисом лучше не связываться (автомеханики, сантехники, электрики и т.д.). Причем, заплатив нормальные деньги, на выходе получите результат, хорошо если на «троечку».

«Про адаптацию и ностальгию – очень индивидуально. Интернет и открытые границы, по-моему, свели эти проблемы к минимуму. Но Беларусь издалека покажется еще милее, еще роднее – это точно, не сомневайтесь. Я люблю иногда немного погрустить о Родине, считаю это приятным бонусом, голова только утром побаливает».

«С коммуникацией проблема одна – язык: мне, например, адски тяжело решать текущие вопросы по телефону с банками, страховыми и другими учреждениями. Но и эту сложность, во всяком случае на низшем уровне, не стоит переоценивать, в нью-йоркских отделениях часто есть наши, в Чикаго – поляки».

Люди

– Люди – везде люди, ситуации между ними типовые, и решаются примерно одинаково.

Из хорошего не могу не отметить тотальную доброжелательность, пускай и формальную, по мне лучше так, чем чистосердечное хамство с порога. И низкая агрессия, даже на дорогах.

Вы даже не представляете, сколько жизненных сил можно сэкономить, не тратя их впустую на крики, надувание щек, не говоря уже о рукоприкладстве. Здесь «коники» – признак неадекватного человека, а значит – опасности, и последствия могут быть самыми серьезными.

Именно в Америке понял, что белорусы – красивые, умные люди, живущие в краю с замечательной природой и климатом, отличной национальной кухней, но с огромным комплексом неполноценности.

С натуральными американцами я контактирую по работе, снимал нижний этаж у семейной пары. Что сказать? Хорошие люди, как все мы, когда у нас все хорошо. По моим наблюдениям, для них белорусы – это те же русские, нас всех «палит» какой-то дикий славянский акцент (такой же у поляков, югославов и чехов). Чего там Бобруйск или Брест, про город Минск мало кто слышал, но из вежливости скажут: «Minsk!? Way! Cool!»

К чем там трудно привыкнуть белорусу

– Я лично не смог привыкнуть к местной еде: все жареное, с усилителями вкуса, с неимоверным количеством соли, перцев и сахара. Что-то подобрать для себя удается только в больших супермаркетах.

В малых городах почти полностью отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки, все передвижение только на машине.

Эстетически угнетает низкий процент красивых женщин, и чем дальше от больших городов, тем ситуация хуже.

Америка как есть

– Нью-Йорк – город современный, одна плотность воздушного движения чего стоит. Город удивляет национальным многообразием, кого тут только нет: от кварталов Старой Европы (Франция, Голландия, Италия) до ребят, которые еще вчера стояли в поле индийского Пенджаба или Африки, причем, вот в чем стояли, в том и приехали.

Удивительно, но Америка, даже в городах, кишит дикой живностью. Олени и косули ходят по промышленным зонам. Орлы и утки в небе. Еноты, огромные суслики, броненосцы затаились в палисадниках частного сектора. На каждой ветке – две белки, минимум, а бобры делают дамбы прямо в сточной канаве.

Вместо резюме

– Возвращаться на Родину я планирую, и часто. Тем, кто хочет поехать, скажу – езжайте обязательно, посмотрите, попробуйте, может, ваше, а может, и нет, не понравится – вернетесь назад. Наука установила: пространство – штука относительная, зачем так зацикливаться на кем-то нарисованных границах и флажках? Птички летают туда-сюда и не парятся, а человек чем хуже птах?

В целом, меня Америка приняла хорошо, можно сказать, пригрела и сильно «по голове» не била... Пока, во всяком случае.