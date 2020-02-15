закрыть
15 февраля 2020, суббота, 11:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Уэйн Гретцки: Я знаю хоккеиста минского «Динамо» Вячеслава Грецкого

  • 15.02.2020, 10:27
Уэйн Гретцки: Я знаю хоккеиста минского «Динамо» Вячеслава Грецкого
ВЯЧЕСЛАВ ГРЕЦКИЙ

Знаменитый хоккеист не против того, чтобы Грецкий носил номер 99.

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки рассказал, что знает форварда минского «Динамо» Вячеслава Грецкого, пишет «Трибуна».

«Месяц назад мой друг прислал мне историю о нем. Я прочитал об этом парне, и думаю, что это удивительно. Как только мой друг прислал мне это, я сказал: «Вячеслав может быть как-то связан со мной».

Мой дедушка Антон приехал из Чикаго в Виннипег, чтобы вступить в канадскую армию, где платили на 5 долларов в месяц больше. Когда он пересек границу, то не знал, как пишется S, поэтому поставил в фамилии Z. Так что правильное написание моей фамилии – Gretsky.

Если он хочет носить номер 99, то пусть носит. Мне все равно. Это здорово для хоккея. И желаю Вячеславу всяческих успехов в хоккейном мире!» – сказал Гретцки.


популярное за неделю

Мнение

Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович