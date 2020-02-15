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В воскресенье в Беларуси будет до +9

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  • 15.02.2020, 19:00
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В воскресенье в Беларуси будет до +9

Местами пройдет кратковременный мокрый снег.

16 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах на севере страны возможны небольшие кратковременные осадки: мокрый снег, переходящий в дождь, сообщает euroradio.fm.

Ночью и утром местами слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. В отдельных районах может быть сильный и порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -3 до +2°С, максимальная днем от +2 до +9°С.


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