Фотофакт: «Тамбазовцы» устроили акцию в центре Минска 1 16.02.2020, 12:46

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Люди вышли на пикет с яркими лозунгами.

Недавно СМИ писали о том, что районный УКС, который взялся доделать работу за нерадивым застройщиком, выставил людям доплаты: за каждый квадратный метр держателям жилищных облигаций придется отдать еще 703 рубля. В общем, бесконечная и печальная история «Тамбаза» продолжается. В ответ на эти новости и после встречи с чиновниками «тамбазовцы» устроили пикет возле Мингорисполкома, пишет onliner.by.

11 февраля дольщики встретились с представителями Мингорисполкома, администрации и УКС Советского района Минска, где людям объяснили механизмы начисления доплат по второй очереди жилого комплекса «Аркадия». Суммы доплат получаются не символическими. Например, тем, кто строит в «Аркадии» квартиру площадью 70 кв. м, придется доплатить около $23 тыс. Людей, которые уже уплатили полную стоимость своих квартир ныне осужденному Льву Хаютину, это ожидаемо расстроило, ведь на страховку, что полагается им по закону, рассчитывать уже не приходится. Более подробно о позиции дольщиков здесь.