«Это зомбилэнд!»: Сеть потрясло видео дикой акции на оккупированном Донбассе

«Это зомбилэнд!»: Сеть потрясло видео дикой акции на оккупированном Донбассе15
- 16.02.2020, 18:32
- 6,821
Видео из оккупированного города попало в «Фейсбук».
Во временно оккупированном Луганске провели абсурдную акцию ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Видео акции опубликовали на Facebook-странице "Баба і кіт", пишет apostrophe.ua.
"Луганск. Позавчера. И теперь представьте, что они вдруг на украинских выборах начнут голосовать. Отдельно обращаем внимание на чистые и опрятные улицы", - говорится в подписи к кадрам, опубликованных в воскресенье, 16 февраля.
На видео видно, как молодые люди, одетые в костюмы милитаристического стиля останавливают авто и раздают водителям листовки с георгиевскими лентами.
В Сети бурно отреагировали на кадры, назвав происходящее "зомбилэндом" и ужасом.