«Это зомбилэнд!»: Сеть потрясло видео дикой акции на оккупированном Донбассе 15 16.02.2020, 18:32

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Видео из оккупированного города попало в «Фейсбук».

Во временно оккупированном Луганске провели абсурдную акцию ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Видео акции опубликовали на Facebook-странице "Баба і кіт", пишет apostrophe.ua.

"Луганск. Позавчера. И теперь представьте, что они вдруг на украинских выборах начнут голосовать. Отдельно обращаем внимание на чистые и опрятные улицы", - говорится в подписи к кадрам, опубликованных в воскресенье, 16 февраля.

На видео видно, как молодые люди, одетые в костюмы милитаристического стиля останавливают авто и раздают водителям листовки с георгиевскими лентами.

В Сети бурно отреагировали на кадры, назвав происходящее "зомбилэндом" и ужасом.