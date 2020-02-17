Чем завершился скандал с порванным ухом ученицы в гомельской школе 6 17.02.2020, 13:16

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Учительница не работает.

Милиция вынесла постановление о прекращении проверки в отношении учительницы третьего класса гомельской гимназии № 71, на которую пожаловалась одна из матерей в следствии причинения травмы дочери-ученицы, пишет svaboda.org.

Заявительнице пояснили в милиции право возбудить в суде дело частного обвинения. Учительница до сих пор не работает - находится на больничном.

Что это значит?

По статье 426 Уголовно-процессуального кодекса, уголовное дело частного обвинения начинает лицо, пострадавшее от преступления. В случае ее неспособности в силу возраста или состояния здоровья выражать свою волю в уголовном процессе может любой из ее совершеннолетних близких родственников или членов семьи, законный представитель или представитель юридического лица путем подачи в суд заявления.

Согласно информированному источнику, в действиях учительницы есть состав преступления по статье 153 Уголовного кодекса - умышленное причинение легкого телесного повреждения. Но обратиться в суд имеют право родители школьницы, если они пожелают.

Что случилось в школе

Инцидент произошел 21 января на уроке математики. «Ученицу К. сначала вызвали к доске. Она не решила примеры. Потом мы сами решали, за партами. И она за половины урока ничего не написала. А потом ... У нее образовался шрам на ухе. Ну, учительница ее так потянула», - рассказывал одноклассник потерпевшей из гимназии № 71.

«Независимо от совокупности обстоятельств, реакция педагога на поведение ученицы была недопустимой», - высказывалось на официальном сайте Министерство образования по поводу конфликта в гимназии № 71 Гомеля.

В ведомстве заверили, что неоднократно напоминали о недопустимости проявлений агрессии или насилия в отношении несовершеннолетних.

«По поводу того, что произошло в ГУО «Гимназия № 71 г. Гомеля», сейчас проводится внутреннее расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения», - говорится в сообщении.

Учительница не вернется на работу?

Стало известно, что учительница не будет больше работать в гимназии № 71. О таком решении она сообщила руководству, но официально пока находится на больничном.

На сайте учреждения образования сообщается, что в 2017 году Татьяна П. получила звание «Учитель года» за то, что вместе со своими учениками завоевала для гимназии пять дипломов победителей олимпиад.