Известные белорусы подписали открытое письмо в поддержку Комара и Емельянова 2 18.02.2020, 9:08

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Многие возмущены несправедливым приговором политзаключенным.

Десятки белорусских журналистов, художников, фотографов, культурных работников и блогеров подписали открытое письмо, в котором выражается несогласие с недавним приговором, вынесенным Никите Емельянову и Ивану Комару, сообщает «Радыё Свабода».

Никита Емельянов осенью 2019 года бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере.

Ребята говорят, что сделали это, протестуя против преследования политических заключенных.

12 февраля Никиту Емельянова и Ивана Комара признали якобы «виновными в порче здания, изготовлении опасного устройства, нанесении ущерба зданию и попытке такого же преступления». Обоим присудили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Ущерб, нанесенный зданию СИЗО, оценили в 1 рубль 48 копеек. Ущерб в 143 рубля, нанесенный зданию Мингорсуда, Емельянов компенсировал ранее.

Подписанты письма обращают внимание на то, что суд не проверил заявления Комара о принуждении к даче показаний, о жестоком обращении и угрозе пытками, а также на то, что было нарушено право Емельянова не свидетельствовать против себя, а также пользоваться помощью адвоката

«Мы считаем, что Никита Емельянов и Иван Комар приговорен к чрезмерно жесткому наказанию, которое является явно непропорциональным содеянному», - говорится в письме. Подписанты требуют немедленного пересмотра приговора при сохранении права на справедливое судебное разбирательство.

Одна из инициаторов письма, журналистка Евгения Долгая, пояснила, что видела в социальных сетях много возмущения приговором со стороны коллег-журналистов, а также художников и писателей. «Мне кажется, что это очень важно - когда наконец медийное сообщество солидаризируется и показывает, что оно не согласно с несправедливым приговором».

Евгения Длинная отметила, что адвокаты смогут присоединить это письмо при апелляции: «И мне приятно, что белорусы подписывают его».