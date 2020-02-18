Политолог: Вопрос замены Лукашенко обсуждается в Кремле все активнее 17 18.02.2020, 10:22

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В замене диктатора на более предсказуемую фигуру заинтересован и Запад.

В комментарии BFM известный российский политолог и журналист Георгий Бовт отметил, что чем дольше идет спор из-за нефтяных цен между Москвой и Минском, тем более острый политический характер он приобретает.

Эксперт подчеркнул, что обещания соседей Беларуси наладить реверсные и альтернативные российским поставки нефти «пока остаются лишь разговорами».

«Желание разыграть «белорусскую карту» против Москвы, возможно, и зреет в западных столицах, включая Вашингтон, но быстро это сделать в любом случае не получится, — предполагает Бовт. — К тому же речь идет о мало предсказуемом Лукашенко, доверия к которому на Западе все же нет. Подобный проект в исполнении Запада потребовал бы смены «первого лица», что неизбежно приведет к появлению новой точки конфликта с Москвой, которая вряд ли будет смотреть на это безучастно. У нее наверняка уже есть свои кандидаты на этот пост».

Политолог обратил внимание, что диверсификация нефтяного импорта для Беларуси «все равно обойдется дороже российского варианта».

«Времени у Лукашенко немного. Проблемы белорусской экономики, во многом державшейся на дешевых российских энергоносителях и их реэкспорте на Запад по мировым ценам, нарастают быстрее, чем решаются. Ведь в лучшие годы российская нефть обходилась Беларуси по ценам вдвое ниже мировых», — заметил эксперт.

По его мнению, на самом верху российской власти последние действия и высказывания белорусского правителя уже начали переполнять чашу.

«Чем дольше Лукашенко будет испытывать терпение Москвы и чем более дерзкими будут его выпады, тем активнее будет обсуждаться в соответствующих кабинетах вопрос о замене Александра Григорьевича на кого-то более приемлемого», — резюмировал Бовт.