Блумберг примет участие в дебатах Демократической партии 3 18.02.2020, 20:10

Майкл Блумберг

Фото: AP

Общенациональный опрос показал, что бывшего мэра Нью-Йорка поддерживает 10% избирателей-демократов.

Бизнесмен Майкл Блумберг примет участие в дебатах кандидатов в претенденты на пост президента США от Демократической партии, которые состоятся в Лас-Вегасе 19 февраля. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на CNN.

"Майкл Блумберг примет участие в дебатах относительно участия в президентских выборах в среду в Лас-Вегасе, которые станут первым выступлением бывшего городского головы Нью-Йорка на сцене вместе с его соперниками в праймериз выборов 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший мэр прошел квалификационный порог, определенный руководящим органом Демократической партии. Речь идет о 10-% барьере, который каждый из кандидатов должен преодолеть минимум 4 раза во время общенационального опроса.

По этим данным, бизнесмен имеет поддержку 19% избирателей-демократов.

Руководитель предвыборной кампании Блумберга Кевин Шики утверждает, что сейчас бизнесмен готовится к дебатам со своими оппонентами.