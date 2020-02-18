Блумберг примет участие в дебатах Демократической партии

Блумберг примет участие в дебатах Демократической партии3
- 18.02.2020, 20:10
Общенациональный опрос показал, что бывшего мэра Нью-Йорка поддерживает 10% избирателей-демократов.
Бизнесмен Майкл Блумберг примет участие в дебатах кандидатов в претенденты на пост президента США от Демократической партии, которые состоятся в Лас-Вегасе 19 февраля. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на CNN.
"Майкл Блумберг примет участие в дебатах относительно участия в президентских выборах в среду в Лас-Вегасе, которые станут первым выступлением бывшего городского головы Нью-Йорка на сцене вместе с его соперниками в праймериз выборов 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший мэр прошел квалификационный порог, определенный руководящим органом Демократической партии. Речь идет о 10-% барьере, который каждый из кандидатов должен преодолеть минимум 4 раза во время общенационального опроса.
По этим данным, бизнесмен имеет поддержку 19% избирателей-демократов.
Руководитель предвыборной кампании Блумберга Кевин Шики утверждает, что сейчас бизнесмен готовится к дебатам со своими оппонентами.