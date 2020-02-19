Ночь под УКСом ради этого? 3 19.02.2020, 20:39

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иллюстрационное Фото

Как построили высотку на Восточной.

Несколько лет назад УКС Центрального района породил странную моду — в погоне за дешевыми метрами горожане за несколько суток до начала заключения договоров выстраивались в длинные очереди под дверями госзастройщика. Удивительный тренд прижился, и вот уже столпотворения стали наблюдать чуть ли не у всех, кто предлагал более-менее адекватное соотношение цены и места. Составление списков, регулярная перекличка, ночные бдения. Слабые сразу отпадали — не долевое строительство, а Спарта. Но все тяготы с лихвой вознаграждались, если договор таки удавалось заключить. Одна из последних историй, связанных со «всенощными», — «долевка» от УКСа Мингорисполкома: в конце 2018-го на пересечении улиц Восточной и Корш-Саблина собрались возводить большой дом по индивидуальному проекту, с ценой «квадрата» от $1053 до $1128. Надежда и Вадим оказались среди тех, кто выстоял в этой непростой схватке с людьми и морозом. Их выстраданную «двушку» мы проверим вместе с «Эво Лэнд», пишет «Онлайнер».

Ночь под УКСом

Несмотря на то что будущих собственников уже позвали на предварительную приемку квартир, фасад многоэтажного дома еще не готов: покраску и доведение до ума прилегающей территории перенесли на более благоприятный период. Это не ноу-хау или попытка отказаться от своих обязанностей, а вполне обычная практика: весной, когда позволят температура и погода, все сделают. И раз уже оценить, какой оттенок бежевого будет выбран, нам пока не дано, сосредоточим внимание на двухкомнатной квартире площадью почти 68 «квадратов».

— Мы всю жизнь прожили в деревне, примерно в 50 километрах от Минска, — рассказывают супруги. — То есть по большому счету острой нужды в жилье у нас нет, но так как на работу приходится ездить в столицу (а это действительно отнимает много времени и сил), мечталось все-таки иметь квартиру здесь. Особенно с учетом того, что подрастают дети: хочется дать им более легкую и комфортную жизнь, чтобы не приходилось каждый будний день вставать в пять утра.

— Изучали разные варианты, — уточняет, как пришли к мечте, Вадим. — Подъезжали к новостройкам в Медвежино, следили за всем, что строится во Фрунзенском районе. Ну и этот квартал очень нравился. И вдруг осенью 2018 года прочитали на Onliner новость, что УКС начинает строить дом на Восточной и по ценам там все более-менее. Поняли, что это судьба. До начала заключения договоров оставалось буквально несколько дней, может неделя.

— Решили подъехать к УКСу, посмотреть, что и как. А там уже очередь. Ничего другого не оставалось, как записаться. Причем были мы уже где-то 110-ми, а квартир — 95. Первые дни ночевать под УКСом не надо было, но приезжать и отмечаться — обязательно. А за сутки до старта продаж возле крыльца начали крутиться посторонние люди — какие-то бабки, подозрительные мужчины. В чате прозвучал клич все бросать и ехать под двери, иначе стихийно сформируется вторая очередь. Пришлось срочно отпрашиваться с работы и лететь в центр города, чтобы занять свое место, — вспоминает Надежда, которая и выстояла очередь от начала до конца (Вадим был на работе).

Октябрь месяц — не лучшее время для ночевки на свежем воздухе. Но ничего не поделаешь: плед, чай в термосе, теплая одежда и бесконечное терпение помогут преодолеть все невзгоды. Тем, кто приехал на машинах, было легче — после переклички, которая проводилась раз в два часа, люди могли отойти и присесть, погреться. И все же мало-помалу очередь таяла: кто-то решал, что квартира нужна не настолько, чтобы не спать всю ночь в ожидании чуда, кто-то опаздывал на перекличку и перемещался в конец очереди. Благодаря этим обстоятельствам Надежда и Вадим продвинулись со своего 110-го места до уже перспективного 93—94-го.

— Последние часа три перекличка вообще была каждые 60 минут, потому что стало приходить много людей со стороны, которые надеялись попасть внутрь. Спасибо УКСу, что поддержал нас и запускал только тех, кто давно стоял под дверями. Так что стычек и конфликтов не возникло.

Непосредственно в УКС я попала где-то после обеда, а домой вернулась ближе к пяти вечера. Причем мы собирались строить «однушку», но их к тому моменту уже разобрали, так что пришлось соглашаться на «двушку» — пока стояла в очереди, созванивалась с мужем и мы взвешивали, потянем или нет, рисковать или нет. И все-таки решили, что будем брать. Не зря же экономили всю жизнь (мы почти 19 лет вместе и все это время собирали деньги на квартиру), — говорит Надежда.

На сколько баллов наработали «уксовцы»

Метр в новом доме супругам посчитали по 2335 рублей, или $1098 на тот момент. Часть денег у пары была накоплена, недостающую сумму пришлось брать в кредит. Впереди — ремонт. А что с «базовой комплектацией»?

Уже при входе в квартиру в глаза бросаются подозрительные трещины на стяжке в большой комнате — они расходятся от центра к краям. Что-то нетипичное.

— Честно говоря, похвалить строителей особо не за что, — заключает после тщательного осмотра всей квартиры Александр Скок. — Даже если возьмем стены, то тут все не слава богу: многочисленные отклонения по вертикали либо же места, которые прямо на грани допуска.

Также есть места неплотного прилегания штукатурки, бугры, ямы. Грубо говоря, работать надо будет со всеми стенами, доделывать, «подтягивать», доштукатуривать.

Не в уровень со стеной «уродилась» и балка.

Штукатурка в доме оказалась с «хитринкой»: нижний невидимый слой — дешевая известковая, наружный — обычная серая. Но перетерто все хорошо.

— Откуда берутся эти трещины — вообще загадка: у вас пустотные плиты перекрытия, при этом в центре комнаты стяжка приподнимается бугорком и от этого бугорка бегут трещинки. Возможно, под ней оказался какой-то провод или кабель... Но сама по себе стяжка не стала бы так трескаться. Мой совет: сошлифовать этот бугор и для собственного спокойствия замазать трещины. Смысла выбивать всю стяжку или расшивать трещины я не вижу. Также сошлифовать надо будет периметр некоторых помещений — края и углы немного приподнимаются.

В то же время разбивать надо будет раствор, который заливали возле радиаторов: он никуда не годится и рассыпается чуть ли не от прикосновения. Причем сделать так надо будет во всех комнатах (заодно подводки к радиаторам сделают вертикальными, без отклонений), — отмечает специалист.

Зато с окнами больших проблем нет: отрегулировать (это, считай, стандартное замечание), заменить один-два стеклопакета и подоконник, на котором нашли «рану». Загвоздка разве что в раме в гостиной — ее то ли ударили, то ли еще как-то повредили, а потом проблемное место замазали не пойми чем. Менять всю раму вряд ли станут, но «задекорировать» более аккуратно обязаны.

— Самое ценное в новой квартире — это пол и стены. А они в данном случае не очень: куда ни посмотри, все какое-то кривое, а то, что не откровенно кривое, балансирует на грани допуска. Поэтому, на мой взгляд, работа «уксовцев» заслуживает разве что четырех баллов по десятибалльной шкале. Если время позволяет и вам не нужно срочно переезжать, заставляйте застройщика все переделывать. Работы здесь много, незачем платить своим строителям за то, что должно быть сделано хорошо изначально. С первого раза рабочие вряд ли переделают идеально, но вы требуйте — пусть ходят сколько надо, пока не доведут до ума. Это все ваши деньги, — советует Александр Скок.

А может, часть разгадки есть на этом снимке?

Справедливости ради надо отметить, что мы зашли в гости еще в одну «двушку» — с другой планировкой, но уже в соседнем подъезде. Там ситуация оказалась намного лучше — по стенам практически никаких отметок, по полу тоже, разве что стеклопакеты под замену и локальное отслоение штукатурки над эркером. Как видно, от бригады, которая занимается конкретной квартирой, зависит очень многое.