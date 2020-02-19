СМИ: Трамп назвал условие для помилования Ассанжа 19.02.2020, 23:16

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Джулиан Ассанж

Фото: ЕРА

В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к атаке на сервера Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на сообщение адвоката Ассанжа в суде в Лондоне, передает svoboda.org.

Ранее расследование под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера установило, что к взлому серверов были причастны российские хакеры. Они якобы должны были дискредитировать соперницу Трампа от демократов Хиллари Клинтон и обеспечить избрание Трампа президентом США. Москва все обвинения отвергает.

Информация о заявлении Трампа появилась в прессе незадолго до открытия слушаний об экстрадиции основателя WikiLeaks из Великобритании в США. Адвокаты настаивают, что австралийца нельзя выдавать Вашингтону, так как его дело является политически мотивированным. Американские власти обвиняют австралийца в незаконным получении и публикации сотен тысяч секретных документов Пентагона. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

Защитник Ассанжа заявил прессе что предложение Трампа его подзащитному передал бывший конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер. Как утверждается, в ближайшее время он посетить основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме.

Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока нет.

Сайт WikiLeaks с 2006 года публикует информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данных.

В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию. Там его подозревали в изнасиловании. Сейчас это дело закрыто.

В апреле 2019 года эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Сейчас он находится в тюрьме для особо опасных преступников Белмарш под Лондоном в ожидании решения суда об экстрадиции в США.

Адвокаты и медики указывают, что в британской тюрьме Ассанжа подвергают "психологическим пытки", а самому арестованному требуется серьезная медицинская помощь.