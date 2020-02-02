iPhone прошел «космическое» испытание на прочность 2 2.02.2020, 18:42

1,623

Фото: Delfi

Его заставили вращаться в пять раз быстрее скорости звука.

Протестировать прочность смартфона можно различными способами, в том числе и самыми экстремальными. Глава компании SpinLaunch, готовящей «кинетические» запуски грузов в космос, испытал собственный iPhone, раскрутив его с помощью специального оборудования для создания гигантских искусственных нагрузок, пишет internetua.com.

SpinLaunch намерена организовать доставку спутников и других грузов на орбиту, запуская их с Земли без использования ракетных двигателей — с помощью гигантских строп.

«За последние годы компания провела сотни "скоростных" тестов. Большинство из них предназначались для изучения и совершенствования системы, но некоторые были призваны успокоить скептически настроенных инвесторов и потенциальных клиентов, не веривших, что груз сможет выдержать экстремальные нагрузки.

Команда вращала на высоких скоростях солнечные панели, линзы телескопов, аккумуляторы, GPS-модули и управляющие компьютеры — они уцелели с минимальными или нулевыми повреждениями. В одном из тестов они прикрепили к центрифуге iPhone и заставили его вращаться с огромной скоростью — в пять раз быстрее скорости звука», — сообщают журналисты.

После теста, в ходе которого смартфон испытал нагрузки в 10 000 раз сильнее силы притяжения на поверхности Земли, основатель компании Джонатан Яни успешно использовал смартфон для связи с коллегой в приложении FaceTime. Это, по словам представителей компании, свидетельствует о способности электронных компонентов выдерживать экстремальные нагрузки во время ускорения, хотя некоторые из устройств потребуют небольших модификаций.