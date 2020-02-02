закрыть
2 февраля 2020, воскресенье, 22:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

iPhone прошел «космическое» испытание на прочность

2
  • 2.02.2020, 18:42
  • 1,623
iPhone прошел «космическое» испытание на прочность
Фото: Delfi

Его заставили вращаться в пять раз быстрее скорости звука.

Протестировать прочность смартфона можно различными способами, в том числе и самыми экстремальными. Глава компании SpinLaunch, готовящей «кинетические» запуски грузов в космос, испытал собственный iPhone, раскрутив его с помощью специального оборудования для создания гигантских искусственных нагрузок, пишет internetua.com.

SpinLaunch намерена организовать доставку спутников и других грузов на орбиту, запуская их с Земли без использования ракетных двигателей — с помощью гигантских строп.

«За последние годы компания провела сотни "скоростных" тестов. Большинство из них предназначались для изучения и совершенствования системы, но некоторые были призваны успокоить скептически настроенных инвесторов и потенциальных клиентов, не веривших, что груз сможет выдержать экстремальные нагрузки.

Команда вращала на высоких скоростях солнечные панели, линзы телескопов, аккумуляторы, GPS-модули и управляющие компьютеры — они уцелели с минимальными или нулевыми повреждениями. В одном из тестов они прикрепили к центрифуге iPhone и заставили его вращаться с огромной скоростью — в пять раз быстрее скорости звука», — сообщают журналисты.

После теста, в ходе которого смартфон испытал нагрузки в 10 000 раз сильнее силы притяжения на поверхности Земли, основатель компании Джонатан Яни успешно использовал смартфон для связи с коллегой в приложении FaceTime. Это, по словам представителей компании, свидетельствует о способности электронных компонентов выдерживать экстремальные нагрузки во время ускорения, хотя некоторые из устройств потребуют небольших модификаций.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев