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«Возьмите себя в руки и уйдите в отставку»

  • 20.02.2020, 9:38
«Возьмите себя в руки и уйдите в отставку»

Смелая белоруска обратилась к Лукашенко.

Белоруска Татьяна Коваленко обратилась к Лукашенко:

«Свое видеообращение я хочу начать со слов многих белорусов. Вы обещали, что когда народ скажет «Лукашенко, хватит!», завтра же вас не будет. Это цитата. Я понимаю, что завтра вы еще будете — то есть, первое обещание вы уже не выполнили. Выполните хотя бы второе: не идите на выборы.

Народ требует: Лукашенко, хватит!

Вопросы к вам будут от белорусского народа. И поверьте — вопросов этих будет достаточно.

Поэтому Возьмите себя в руки — и уйдите в отставку. Дайте нам честные выборы».


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