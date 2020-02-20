«Возьмите себя в руки и уйдите в отставку» 20.02.2020, 9:38

Смелая белоруска обратилась к Лукашенко.

Белоруска Татьяна Коваленко обратилась к Лукашенко:

«Свое видеообращение я хочу начать со слов многих белорусов. Вы обещали, что когда народ скажет «Лукашенко, хватит!», завтра же вас не будет. Это цитата. Я понимаю, что завтра вы еще будете — то есть, первое обещание вы уже не выполнили. Выполните хотя бы второе: не идите на выборы.

Народ требует: Лукашенко, хватит!

Вопросы к вам будут от белорусского народа. И поверьте — вопросов этих будет достаточно.

Поэтому Возьмите себя в руки — и уйдите в отставку. Дайте нам честные выборы».