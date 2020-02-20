«Возьмите себя в руки и уйдите в отставку»
- 20.02.2020, 9:38
Смелая белоруска обратилась к Лукашенко.
Белоруска Татьяна Коваленко обратилась к Лукашенко:
«Свое видеообращение я хочу начать со слов многих белорусов. Вы обещали, что когда народ скажет «Лукашенко, хватит!», завтра же вас не будет. Это цитата. Я понимаю, что завтра вы еще будете — то есть, первое обещание вы уже не выполнили. Выполните хотя бы второе: не идите на выборы.
Народ требует: Лукашенко, хватит!
Вопросы к вам будут от белорусского народа. И поверьте — вопросов этих будет достаточно.
Поэтому Возьмите себя в руки — и уйдите в отставку. Дайте нам честные выборы».