Украинцы потратили в Польше рекордную сумму денег 1 20.02.2020, 12:51

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сумма потраченных средств за 2019 год выросла в два раза.

В 2019 году в Польше украинцы потратили рекордную сумму денег. Сумма потраченных средств за год выросла в два раза, тогда как переводы в Украину почти не выросли. Об этом сообщает аналитический департамент Международной компании с аутстаффинга Gremi personal со ссылкой на официальные данные Главное статистическое управление Польши (GUS), передает «Польское радио».

В 2019 году общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигла 2,14 млрд долларов, тогда как в 2018 году она составляла лишь 1,05 млрд долларов.

«Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году - 3,8 млрд долларов, а в 2018 году - 3,6 млрд долларов. То есть мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли. Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег в Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей», - заявил эксперт по международному трудоустройству и владелец компании с аутстаффинга Gremi personal Евгений Кириченко.