закрыть
20 февраля 2020, четверг, 14:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украинцы потратили в Польше рекордную сумму денег

1
  • 20.02.2020, 12:51
  • 1,052
Украинцы потратили в Польше рекордную сумму денег
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сумма потраченных средств за 2019 год выросла в два раза.

В 2019 году в Польше украинцы потратили рекордную сумму денег. Сумма потраченных средств за год выросла в два раза, тогда как переводы в Украину почти не выросли. Об этом сообщает аналитический департамент Международной компании с аутстаффинга Gremi personal со ссылкой на официальные данные Главное статистическое управление Польши (GUS), передает «Польское радио».

В 2019 году общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигла 2,14 млрд долларов, тогда как в 2018 году она составляла лишь 1,05 млрд долларов.

«Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году - 3,8 млрд долларов, а в 2018 году - 3,6 млрд долларов. То есть мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли. Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег в Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей», - заявил эксперт по международному трудоустройству и владелец компании с аутстаффинга Gremi personal Евгений Кириченко.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич