Очередная показуха? 10 20.02.2020, 15:03

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Фото: БелТА

Откуда Белстат взял цифры для результатов переписи в Беларуси.

Cегодня Белстат начал публиковать данные переписи населения в Беларуси, которая прошла в 2019 году. Сама процедура переписи вызвала немало недовольства среди людей. Многие категорически высказывались против того, чтобы участвовать в ней. И немудрено, ведь некоторые вопросы были довольно личного характера: об источниках их доходов, планах по выезду за границу и информации личного характера (планы по количеству детей и т.д.).

Публикация данных переписи также вызывает среди людей сомнения и вопросы. Особенно цифра, отображающая количественный состав населения Беларуси. Переписчики насчитали 9 413 446 человек, что лишь на 41 тысячу человек меньше, чем в 2009 году. В то же время независимые эксперты говорят о масштабной эмиграции белорусов в страны ЕС и Россию. Зачастую наши сограждане не становятся на консульский учет в других странах. Получается, что белорусские cлужбы миграции не получают никакой информации о переезде белорусов. Во время переписи информацию о людях, которых не получилось «переписать» по каким-то причинам, просто взяли из Госреестра.

А ставил ли кто-то себе целью переписать белорусов?

«Белстат утверждает, что в переписи населения 2019 приняло участие 95 процентов населения Беларуси. Меня, к примеру не переписали», — пишет известный журналист Анджей Почобут на своей странице в «Фейсбуке».

Люди активно подключились к дискуссии под постом Анджея:

«У родителей на работе почти никого не переписали) а сами отказались»;

«Среди родственников и знакомых переписанных нет. перепись нужна лишь для того, чтобы напечатать 3 млн. фуфлыжных бюллютеней»;

«Среди моих знакомых (примерно человек 35) не переписали никого»;

«Мужа,родителей, дочь так же не переписали»;

«Мою большую семью - под 20 человек - не переписали вообще».

Встает резонный вопрос: «Можно ли верить такой переписи?» Сайт Сharter97.org задал этот вопрос Анджею Почобуту:

- Не знаю, откуда они берут цифры. Всегда перепись население была определенной политической акцией. Всегда были разного рода шероховатости, но такого, что мы увидели на этой переписи, когда просто были взяты данные с Госреестра, не было. Они просто проигнорировали эту перепись. Раньше, по крайней мере, ходили к людям, заполнялись анкеты и так далее. Теперь власть от этого отказалась. Думаю, что тут просто организовали показуху, якобы что-то проходит, а на самом деле огромное число людей не было охвачено в этой переписи. Я так понимаю, что Всемирный банк профинансировал эту перепись, так что это нужно им вопрос задать, куда их деньги пошли.