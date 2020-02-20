Электромобили Tesla могут существенно подешеветь 5 20.02.2020, 22:27

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Илон Маск

Илон Маск принял историческое решение.

Американская компания Tesla решила отказаться от использования дорогостоящего кобальта при создании аккумуляторов, что позволит существенно снизить себестоимость электромобилей.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Reuters. Раньше подобный подход компания применяла только для создания промышленных батарей.

Благодаря решению главы Tesla Илона Маска производитель перейдет на использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) вместо нынешних никель-магний-кобальтовых (NMC). До недавнего времени считалось, что LFP источники энергии отличаются более низкой электроемкостью, из-за чего они были менее популярны в автомобилестроении, чем NMC элементы.

При этом китайская компания CATL длительное время занималась разработкой проекта, который позволил бы повысить емкость и безопасность батарей, в которых отсутствует дорогостоящий кобальт. Использование батарей LFP позволит Tesla уменьшить использование кобальта "почти до нуля", поскольку сейчас стоимость одного из самых дорогих компонентов батареи составляет почти $35,5 тыс. за тонну.

По предварительной информации, переговоры с CATL вышли на завершающую стадию. Итак, если это соглашение будет достигнуто, то себестоимость аккумулятора может снизится на "двусмысленный процент", отмечает издание.

Таким образом, если Маску удастся отказаться от использования кобальта, это позволит ему существенно снизить себестоимость электрокаров, при этом сохранив рентабельность автомобилей.