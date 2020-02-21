Опрос: Сколько процентов украинцев доверяет правительству? 21.02.2020, 12:30

Наивысшим уровнем доверия правительство Украины пользовалось в сентябре 2019 года.

В феврале 2020 года правительству Украины доверяют 28% украинцев, не доверяют - 64,5%, респондентов. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова. По данным опроса, выражают доверие премьер-министру Украины Алексею Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют - 63% респондентов, пишет unian.net.

Как отмечают социологи, уровень доверия к правительству существенно снизился в течение последних месяцев. Наивысших показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли - только 22%. В феврале 2020 года полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия - 34%, не поддерживают - 51%. По данным опроса, деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные действия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.