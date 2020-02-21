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Стало известно, за сколько государство продает «Гомсельмаш», «Горизонт» и «Купалiнку»

  • 21.02.2020, 17:01
Стало известно, за сколько государство продает «Гомсельмаш», «Горизонт» и «Купалiнку»

Что по чем?

В этом году государство готово продать в частные руки 13 крупных предприятий. Об этом сообщил глава Госкомитета по имуществу Андрей Гаев, пишет kp.by. Он подчеркнул, что это не план приватизации, а именно список.

- Плановой приватизации в Беларуси нет, это проводимая ежегодно работа. То есть список сформированных предварительно предложений от республиканских органов управления. Данный перечень предназначен для работы с потенциальными инвесторами, что позволяет увидеть и узнать предложения министерств и органов владельческого надзора, - сказал руководитель Госкомитета по имуществу.

В список включены следующие предприятия «Барановичский завод станкопринадлежностей», гомельские «Коралл», «ПромЛинкс», «Минский Промтранспроект», «МинскСортСемОвощ», «Завод Промбурвод», «Минский экспериментально-фурнитурный завод», «Беллегпромпроект», «Бобруйский кожевенный комбинат», «Минскпроектмебель», «Горизонт», «Купалiнка», ОАО «Гомсельмаш». Во всех случаях, исключая «Гомсельмаш», государство готово продать всю долю принадлежащих ему акций (она в зависимости от предприятия варьируется от 5% до 100%). По словам Андрея Гаева, список предприятий, которые государство хотело бы приватизировать, может быть расширен, поскольку в марте еще ожидаются предложения от ряда министерств.

«Гомсельмаш» пытаются продать не в первый раз

В настоящее время государство владеет 100% акций «Гомсельмаша». 49,9% из них оно готово продать, то есть изначально планируется, что 50% + 1 акция (то есть контрольный пакет) останется в республиканской собственности. Условия, которые государство выдвигает к потенциальному покупателю «Гомсельмаш», следующие. Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта должен быть не менее 500 миллионов долларов. Покупатель обязан будет сохранить основной вид деятельности предприятия, гарантировать рост объемов производства и реализации продукции с использованием совместной товаропроводящей сети. Есть и жесткие экономические критерии, которым должен отвечать будущий инвестор, в частности, на следующий год после покупки его обяжут сделать «Гомсельмаш» прибыльным. Еще одна оговорка: при условии выгодных предложений со стороны инвестора государство-продавец может подумать даже о продаже пакета «75% +1 акция».

Напомним, что власти пытаются продать «Гомсельмаш» на протяжении как минимум трех последних лет. Неоднократно обсуждался вопрос об его объединении с «Ростсельмашем»

- «Ростсельмаш» давно предлагает: давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы «Гомсельмаш» превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное: и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая - все там, в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения, - говорил Лукашенко еще в 2018 году.

Интерес к «Гомсельмашу» проявляли китайские инвесторы, но их условием было сокращение численности рабочих предприятия как минимум на треть. На это государство не согласилось. Осенью прошлого года возможность войти в акционерный капитал «Гомсельмаша» обсуждалась на встрече Лукашенко с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, однако до конкретики дело не дошло.

Напомним, что по итогам 2018 года «Гомсельмаш» показал 107,9 миллиона рублей убытка. Выручка предприятия упала 16,6% - до 413,2 миллиона рублей, а прибыль от реализации снизилась на 38,4% - до 36,5 миллиона рублей. К началу 2019 года непокрытый убыток «Гомсельмаша» составил 367,8 миллиона рублей, а задолженность по долгосрочным кредитам и займам достигла 778,2 миллиона рублей, по краткосрочным - 266,7 миллиона. Численность работников сократилась на 186 человек.

«Горизонт» оценили в 30 миллионов долларов

Государству принадлежит 99,9% акций «Горизонта», и все они продаются. Покупатель должен сохранить основное направление деятельности (производство потребительской электроники, освещения, промышленной электроники и телевизионной техники). Стартовая цена продажи «Горизонта» - не менее 30 миллионов долларов, именно таким определен объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта. Отмечается, что это предварительная цифра, а окончательная сумма будет уточнена при проведении переговоров с потенциальным инвестором.

Некоторые предприятия государство готово продать безо всяких условий

К будущим покупателям «Беллегпромпроекта», «Бобруйского кожевенного комбината», «Завода Промбурвод», «Минского Промтранспроекта» и предприятия «МинскСортСемОвощ» государство не предъявляет никаких требований. Интересующийся приобретением «Минского экспериментально-фурнитурного завода» должен быть готов в течение трех лет вложить в него не менее 4 миллионов долларов и создать 25 новых рабочих мест. 2 миллиона долларов в течение 6 месяцев с момента покупки обяжут вложить инвестора-покупателя в «Барановичский завод станкопринадлежностей». Интересно, что в течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи будущий владелец должен гарантировать, что уровень среднемесячной заработной платы его работников будет не ниже сложившегося по Брестской области. Продается и ОАО «Купалiнка». Это предприятие находится в Солигорске и занимается производством верхней одежды для взрослых и детей, нательного белья для мужчин, женщин и детей, а также пошивом трикотажных изделий. К слову, будущий покупатель в течение трех лет должен вложить в предприятие не менее 10 миллионов рублей, 5 из которых - на модернизацию, 3 - на увеличение объема производства. Еще 2 миллиона должны пойти на развитие собственной товаропроводящей сети, маркетинговые мероприятия.


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