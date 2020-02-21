Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе словом «война» 7 21.02.2020, 18:31

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

ФОТО: REUTERS/UMIT BEKTAS

По словам турецкого правителя, ситуация только накаляется.

Сложившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет rbc.ru - со ссылкой на CNN Turk.

«Я могу охарактеризовать то, что происходит там [в Идлибе] прямо сейчас, словом «война», — отметил он.

По словам Эрдогана, были убиты около 150 сирийских военнослужащих, уничтожены 12 танков, три бронемашины, 14 гаубиц, принадлежащих армии Асада.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что войска сирийской оппозиции при поддержке турецкой артиллерии начали новую операцию на юго-востоке от Идлиба и прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

Российские бомбардировщики Су-24 ВКС нанесли удар по позициям протурецких боевиков по просьбе сирийского командования, позволив сирийским войскам отбить нападение.

Эрдоган заявил, что в 18:00 21 февраля у него состоится телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которого Анкара определится с дальнейшими действиями в Идлибе.

Ситуация обострилась после гибели турецких военных в Идлибе из-за артобстрела правительственных войск Сирии. В ответ Анкара сбила сирийский вертолет, уничтожила три танка и ликвидировала более 100 военных.