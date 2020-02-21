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В Китае у мужчины диагностировали повторное заражение коронавирусом

  • 21.02.2020, 23:05
В Китае у мужчины диагностировали повторное заражение коронавирусом
Иллюстрационное фото

После выписки из больницы прошло всего 10 дней.

В китайской провинции Сычуань у пациента выявлено повторное заражение коронавирусом COVID-19, сообщает Taiwan News (перевод — nv.ua).

Мужчина, который только вылечился от коронавируса COVID-19, второй раз заразился в провинции Сычуань.

В среду, 19 февраля местные СМИ сообщили, что у мужчины в столице Сычуани Чэнду был положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования спустя десять дней после того, как его выписали из больницы.

В пятницу, 21 февраля, эту информацию подтвердили.

Мужчину вместе с семьей доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 76 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее число случаев — в китайской провинции Хубей) и более 2200 смертей.

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.


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