Какой «свежий» кроссовер белорусы могут купить дешевле $10 тысяч 22.02.2020, 11:31

Вложиться в эту цену для авто такого класса — большое искусство.

Кроссоверы никогда не отличались особо низкими ценами на вторичном рынке, пишет abw.by. Даже сейчас с $10.000 на руках рассчитывать на 3-5-летний автомобиль не приходится: хорошо, если его возраст не перешагнет хотя бы за 10 лет. Но есть ли выбор с такими условиями?

В достойном "внешнем и техническом состоянии" выставлен на продажу Nissan Qashqai 2010 года. В свое время автомобиль был пригнан из Европы. Текущий заявленный пробег - 238 тыс. км. Автомобиль оснащен 6-ступенчатой "механикой" и 1,5-литровым турбодизелем: продавец обещает низкий расход топлива.

Фото: abw.by

К преимуществам авто причислена комплектация. Кроссовер порадует двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, датчиками дождя и света, парктроником и магнитолой с Bluetooth. Среди плюсов авто - пройденный техосмотр и относительно недавняя замена ремней и помпы. Стать владельцем Qashqai можно за $9100.

А вот Nissan Juke 2011 года приобретался уже в Минске и с тех пор находился в одной семье. Его пробег меньше - всего 159 тыс. км. Продавец подчеркивает, что автомобиль английской, а не японской сборки, главным плюсом происхождения является более высокая коррозионная стойкость.

Фото: abw.by

"Так как это первая новая машина в семье, отношение к ней соответствующее. Первые два месяца после покупки даже не снимали заводской целлофан с сидений. За все время машинка ни разу не подвела", - указано в объявлении. Оценен Juke в $9500.

За $9150 можно стать владельцем другой модели Nissan - именно во столько оценен относительно "свежий" Terrano 2014 года с 2-литровым двигателем и "автоматом". Terrano был куплен в России в 2016 году и с тех пор ездит по дорогам нашей страны.

Фото: abw.by

Если верить продавцу, проблем с автомобилем нет: двигатель и АКПП чувствуют себя хорошо. Равно как нет проблем и с кузовом, поскольку машина в ДТП не участвовала. "Бережная эксплуатация, ездим 1-2 раза в неделю в магазин", - сообщается в объявлении. Текущий пробег авто - 108 тыс. км.

Полон оптимизма продавец Mitsubishi ASX 2011 года с пробегом 170 тыс. км. Он обещает хорошее состояние автомобиля, беспроблемный пуск в любой мороз и отсутствие необходимости каких-либо вложений.

Фото: abw.by

ASX оснащен "резвым и экономичным" 1,6-литровым двигателем и "механикой". Среди его преимуществ - противоугонная система, два ключа, сервисная книга и недавно пройденное ТО. Стоимость авто - $9999.

Почти в ту же сумму оценена Mazda CX-7 с полным приводом, 2,3-литровым двигателем и "автоматом". С момента покупки в 2012 году автомобиль ни разу не менял владельцев.

Фото: abw.by

Текущее состояние авто отличное. В подтверждение своих слов продавец готов предоставить полную историю авто, которое все время "обслуживалось" у официального дилера. "Чистый, незатертый салон. В автомобиле не курили. Все работает. "Родная" краска. Сборка японская" - вот еще несколько кратких характеристик авто. Для покупки Mazda новому владельцу понадобится $9900.

Совсем немного с момента выпуска проехал Geely Emgrand X7: за пять лет пробег составляет всего 46 тыс. км. Автомобиль оснащен 2-литровым двигателем и "механикой".

Фото: abw.by

История машины проста и незамысловата: была куплена у официального дилера и владельцев не меняла. Из дополнительных вложений продавцом отмечена антикоррозийная обработка. Текущая стоимость авто - $9000.

А вот у BMW X3 2010 года пробег куда больше и составляет 327 тыс. км. По словам продавца, машина находится в его владении с 2013 года, а цифры на одометре объясняются большими пробегами по трассе.

Фото: abw.by

X3 оснащен 3-литровым двигателем и "автоматом". Среди опций - кожаный салон, панорамная крыша и климат-контроль. Автомобиль оценен в $9500.

С 2014 года "в одних руках" находится Volkswagen Tiguan, который прибыл в Беларусь из Греции. Заявленный пробег кроссовера с момента выпуска в 2010 году - 165 тыс. км.

Фото: abw.by

Владелец подчеркивает наличие полного привода, регулировку жесткости амортизаторов и функцию автоматической диагональной парковки. Tiguan оснащен 2-литровым двигателем и "роботом". Последнего можно не бояться: "7 передач. Мокрое сцепление. Самый надежный в линейке". Для покупки Tiguan придется подготовить $9500.

Напоследок еще один представитель VAG-группы Skoda Yeti 2011 года с 1,8-литровым TSI, 6-ступенчатой "механикой" и подключаемым полным приводом. Продавец отмечает чешскую сборку и неплохую комплектацию, куда входят двухзонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений, мультируль и еще несколько приятных опций.

Фото: abw.by

"Устойчив на любой дороге, даже в гололед. Цепной мотор. Заменены "расходники". Отличное состояние. ТО + дорожный налог до ноября 2021 года", - сообщается в объявлении. Стоимость Yeti - $9200.