В Минске поставили памятник сербскому олигарху 9 22.02.2020, 13:30

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Фото: Getty Images

Бизнесмен был известен своей дружбой с Лукашенко.

В Минске появился памятник покойному сербскому бизнесмену Сретену Каричу — одному из основателей компании Dana Holdings, застраивающей столицу. Видео с монументом разместил в своем Facebook его брат Боголюб Карич, один из владельцев Dana Holdings.

Судя по видео, памятник установлен в закрытом коттеджном поселке на улице Стефании Станюты. Поселок из 14 домов, напомним, расположен возле Цнянского водохранилища, вокруг частная застройка и лес. Участок огражден по периметру, на въезде — шлагбаум и КПП. Посторонних туда не пускают.

На постаменте — фигура умершего в 2017 году Сретена Карича в полный рост. На гранитном постаменте — годы жизни бизнесмена и родовой герб семьи Карич — такой же, как на фасаде строящегося бизнес-центра на Октябрьской площади в Минске.

Сретен Карич вместе со своими братьями Драгомиром, Боголюбом и Зораном считался одним из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича. Каричи владели собственным банком, самым влиятельным в Югославии телеканалом BK Telekom, радиостанцией и единственным на то время оператором мобильной связи Mobtel. По неофициальным данным, ежегодный оборот холдинга «Братья Каричи» достигал 5 млрд долларов. Боголюб Карич несколько месяцев был даже министром приватизации Сербии, напоминает tut.by.

После падения режима Милошевича братья Каричи утратили свои бизнес-позиции в Сербии, но сохранили возможность влиять на политику. Обвинение против Боголюба Карича было выдвинуто в начале 2006 года в ходе расследования деятельности мобильного оператора Mobtel — его обвиняли в финансовых махинациях, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 40 млн евро. Вскоре после этого сербские власти выдали международный ордер на арест Боголюба Карича. Однако к тому времени он уже покинул страну.

В 2010 году сообщалось, что Россия предоставила убежище Боголюбу Каричу. Спустя несколько лет он обзавелся офисом и жильем в Минске, где ему была доверена реализация нескольких крупных девелоперских проектов («Маяк Минска», «Минск-Мир» и др.). Лукашенко, который известен дружбой с сербскими бизнесменами, своим указом выделил Каричам под застройку участок на Октябрьской площади в Минске.