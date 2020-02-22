«Газпром» и политические амбиции Кремля 1 22.02.2020, 17:05

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Стратегия российского газового монополиста – в оценках экспертов.

Стратегия развития «Газпрома», ориентированная на развитие экспортных поставок любой ценой, оказалось фактически провальной, написал в пятницу на своей странице в Facebook бывший министр экономики России Андрей Нечаев. По его подсчетам, монополист только на прокладку экспортных газопроводов потратил свыше 30 млрд долларов, передает «Голос Америки».

«Газпром» – российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. На «Газпром» приходится 12 % мировой и 68 % российской добычи газа. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система. Она занимает семнадцатое место в списке крупнейших энергетических корпораций по версии S&P Global Platts.

«Строительство "Южного потока" в 2014 году остановилось на Болгарии, отказавшейся от сотрудничества с Россией после присоединения Крыма, – напоминает Андрей Нечаев. – Строительство "Турецкого потока" уперлось в нежелание Турции строить такой мощный газопровод: Турция урезала запланированные мощности в 2 раза, но и они оказались не нужны. Турецкие потребители зачастую предпочитают газ из Азербайджана или СПГ, привозимый со всего света. В итоге даже старый "Голубой поток" оказался загружен лишь на две трети. Что делать с новым "Турецким потоком" – не ясно. Нет ясности и с европейской ниткой».

По данным экс-министра экономики, твердый контракт у «Газпрома» лишь с Сербией, «но это всего 2 млрд куб. м».

Между тем председатель правления «Газпром» Алексей Миллер на церемонии открытия «Турецкого потока» назвал его запуск «историческим событием». По его словам, с учетом новой экспортной линии открылась дорога «для прямых, бестранзитных поставок всего газа «Газпрома», который требуется Турции, а Европа получила «новый, надежный маршрут поставок» российского газа.

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что стратегия «Газпрома» сформулирована отнюдь не в недрах компании. На его взгляд, она навязана «Газпрому» искусственно – по политическим причинам.

«В «Газпроме» очень много грамотных экономистов, проектировщиков и плановиков, – добавил он. – В принципе, это очень опытная компания, которая могла бы вполне успешно работать как чисто коммерческая структура. Но когда ей сверху, из Кремля, дается указание строить никому не нужные газопроводы, и вкладывать в грандиозные инфраструктурные проекты десятки – если не сотни – миллиардов долларов в то, что никогда не принесет прибыли, то компания в этом, в общем, не виновата».

«Газпром» превратился в инструмент удовлетворения политических амбиций Кремля, утверждает Михаил Крутихин. «Другое дело, что и эти планы провалились, – уточнил он. – Например, было желание охватить Украину с севера и юга разными «потоками» и тем самым лишить ее транзита, но это ни к чему не привело. Транзит через Украину идет и будет еще идти. Деньги вложены абсолютно напрасно даже в этом смысле».

Получается, что и политические цели не достигнуты, и колоссальные убытки понесены, констатирует аналитик. Как ему представляется, так произошло практическим со всеми проектами, реализованными через «Газпром»: «Возьмем хоть "Силу Сибири". Проект с самого начала задумывался как некоммерческий. У него две цели: раздувание щек – дескать, Россия открыла еще один экспортный канал для газа, и дать хорошо заработать приятелям президента, которые выступили в роли подрядчиков. Но «Газпром» здесь по большому счету опять же ни причем. Это не стратегия. Это силовое принуждение со стороны властей».

Затраты «Газпрома» с трудом поддаются исчислению, но они явно и намного больше 30 миллиардов долларов, полагает Михаил Крутихин: «Только на строительство подводной части двух "Северных потоков" ушло около 20 миллиардов евро, еще примерно 17 миллиардов вбухали на "Южный поток", обернувшийся в итоге "Турецким". Однако тут есть совершенно гигантское «но». Для того чтобы доставить газ к Балтике и к Черному морю, пришлось построить новый разветвленный газотранспортный коридор от Ямала, хотя можно было воспользоваться прекрасно работающей старой инфраструктурой. По разным оценкам, реализация этой затеи обошлась от 72 до 90 миллиардов долларов. А стоимость "Силы Сибири" сам "Газпром" скромно оценивает в 77 миллиардов долларов. И так – куда ни кинь взгляд».

Это деньги государственной компании, выброшенные на ветер, хотя их можно было бы с умом потратить на социально-экономическое развитие страны, использовать на повышение тех же пенсий, зарплат врачам и учителям, резюмировал аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.