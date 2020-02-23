Лев Пономарев: Спецслужбы – лицо политического режима России 1 23.02.2020, 17:10

ЛЕВ ПОНОМАРЕВ

В России набирает обороты мощная кампания солидарности.

В России ширится кампания в поддержку семерых осужденных на длительные сроки (от 6 до 18 лет) по делу «Сети». В их защиту помимо правозащитников уже выступили ученые, учителя, врачи, IT-специалисты, писатели и журналисты, кинематографисты, мультипликаторы, студенты, художники, независимые книготорговцы и книгоиздатели, театральные критики, художники и галеристы. В ряде городов прошли пикеты солидарности с осужденными, передает «Голос Америки».

Фигурантов дела обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем ряде других преступлений. Сами «сетевики» своей вины не признают и обвиняют следователей в применении пыток, под которым они были вынуждены себя оговорить.

Против сурового приговора высказались многие известные люди, а также некоторые политики, входящие в состав нынешней Госдумы – в частности, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и член фракции КП РФ Валерий Рашкин.

В Кремле, по признанию пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в курсе резонансного процесса, но пока предпочитают дистанцироваться от него. На федеральном телевидении эту тему тоже обычно предпочитают обходить стороной. Но накануне на Первом канале в новостной передаче, в прайм-тайм, фигурантам «Сети» был посвящен целый сюжет, суть которого сводится к оправданию позиции обвинения.

Журналисты поговорила на злобу дня с председателем национальной общественной организации «За права человека» Львом Пономаревым.

- Чем вы объясняете столь высокую степень солидарности с осужденными и каковы, на ваш взгляд, перспективы этой кампании?

- Действительно эта кампания беспрецедентна, и я верю, что нее хорошие перспективы. На моей памяти такое случается впервые. Как правило, у подобных кампаний есть конкретный организатор, который подключает к процессу все новые и новые группы, но сейчас все происходит спонтанно. Неожиданно интерес к проблеме проявили даже некоторые политики. Хотя, может, с учетом грядущих выборов в Госдуму это выглядит и не слишком удивительно. Так, с требованием провести дополнительное расследование пыток (по делу «Сети») вдруг выступил Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» – одной из явно провластных партий, правда, формально оппозиционной. Чего Миронов только не поддерживал – и оккупацию Крыма, и много чего другого. Но в данном случае его позиция достойна уважения. А видный представитель компартии Валерий Рашкин написал очень жесткий текст в блоге «Эхо Москвы». Все вместе это вселяет надежду, что общество, наконец, проснулось и будет также энергично выступать по другим актуальным пунктам повестки дня – по крайней мере, связанной с бесконтрольной деятельностью Федеральной службы безопасности (ФСБ). Видимо, люди увидели угрозу для самого существования гражданского общества в стране. Увидели возможность возвращения к массовым репрессиям, которые были в сталинское время.

- Спонтанность это, с одной стороны, наверное, хорошо. Но не закончится ли без должной подпитки кампания поддержки заключенных только на публикациях воззваний?

- В этом есть проблема, я над этим думаю. Сейчас спонтанно и как бы снизу формируется, как мне кажется, движение сопротивления. Сопротивления, прежде всего, деятельности спецслужб. Всем понятно, что спецслужбы – яркое лицо политического режима России. Я давно уж говорю, что фактически внутренняя политика страны ведется спецслужбами, причем бесконтрольно. Ничего хорошего из этого не выйдет. У спецслужб всегда превалируют собственные интересы, в том числе финансового и карьерного характера. Это ведет к развалу страны. Такая бесконтрольность крайне опасна. Поэтому понимание этого приходит к совершенно разным социальным стартам и политическим организациям. Координировать это в принципе невозможно. Но я хотел бы, конечно, в либеральном спектре возникло более-менее скоординированное движение сопротивления. Надеюсь, что так и произойдет. Во всяком случае, я будут этому способствовать по мере сил. Нам нужна коалиция за свободу, демократию, за сменяемость власти.

- Вы верите в позитивные изменения в России?

- Конечно, ФСБ просто так не сдастся. Они тоже встрепенулись. Сейчас очень важный этап для современной России – сумеют ли спецслужбы сломать хребет гражданскому обществу? И чрезвычайно важно, что общество зашевелилось. Приуменьшить значение этого факта было бы неправильно. Надеюсь, что рано или поздно это приведет к каким-то изменениям, к перелому во внутренней политике страны. Хотя и пессимизма хватает. Но надо делать свою работу – глядишь, что-нибудь да получится.