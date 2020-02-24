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Ученые объяснили невероятно теплую зиму в Беларуси

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  • 24.02.2020, 8:04
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Ученые объяснили невероятно теплую зиму в Беларуси

Эта зима может войти в историю.

Аномально теплая зима в Европе и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

По их данным, аномально высокая температура объясняется необычайно устойчивой областью низкого давления в районе Северного полюса. Из-за нее ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте. По факту они циркулируют на самом севере планеты и не попадают в южные районы.

Такая ситуация привела к тому, что в США температура оказалась выше средней на 3 градуса. По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.

Аналогичная ситуация складывается в Европе, восточной части Канады, большей части России.

Климатическая зима в Беларуси в этом сезоне так и не наступила и, если в последнюю неделю февраля будет устойчивая плюсовая температура, не наступит и вовсе. Тогда эта зима войдет в историю страны как единственная зима, которой не было.

При этом эксперты AccuWeather и Maxar были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не ожидали, что область низкого давления в Арктике сохранится на столь долгий срок.

Ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии. Ранее эксперты предполагали, что при нормальном развитии ситуации зима должна быть холодной.


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