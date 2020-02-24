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США меняют правила выдачи грин-кард

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  • 24.02.2020, 9:47
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США меняют правила выдачи грин-кард

Получить их будет труднее.

С 24 февраля США вводит новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в стране (так называемых грин-кард).

Новые правила ужесточат процедуру получения грин-кард для тех иностранцев, которые рассчитывают на государственные пособия, сообщили в Белом доме.

«Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США», — говорится в сообщении.

Инициативу в августе 2019 выдвинул помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.

Теперь США могут отказать во въезде или выдачи грин-кард, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.

В частности, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-кард будут считаться пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное жительство могут возникнуть у людей, страдающих от «заболевания, которое может потребовать серьезного лечения» и «помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу».

Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.

Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.

Ранее в США объявили о новых правилах получения виз беременными. Они направлены на искоренение «родильного туризма» — практики, когда женщины приезжают рожать в Соединенные Штаты, чтобы их ребенок автоматически получил американское гражданство.


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