Сколько зарабатывают соседи белорусов

Сколько зарабатывают соседи белорусов5
- 24.02.2020, 11:21
- 4,834
В Украине средняя зарплата выросла на 34%.
Onliner привел данные о зарплатах в соседних с Беларусью странах.
Украина: в прошлом году средняя зарплата выросла на 34%
Украина в плане средней начисленной зарплаты — самая бедная из наших соседей. Если исходить из данных Государственной службы статистики нашей южной соседки, то выше $450 зарплаты не поднимались ни разу за 10 лет.
|Год
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016 (ден.)
|2017
|2018
|2019
|Зарплата в белорусских рублях
|1 217 313
|1 899 782
|3 676 083
|5 061 418
|6 052 367
|6 714 997
|722,7
|822,8
|971,4
|1090,9
|Среднегодовой курс доллара
|2979,5
|5001,5
|8337,1
|8881,4
|10 226,9
|15 905,1
|1,9876
|1,9324
|2,0377
|2,0914
|Зарплата в долларах
|408,6
|379,8
|440,9
|569,9
|591,8
|422,2
|363,6
|425,8
|476,7
|521,6
После резкого падения зарплат в 2014—2015 годах средние заработки постепенно увеличиваются. За последние пять лет они выросли на 127%, при этом в 2019 году рост составил 34%. Произошло это, кроме прочего, и за счет снижения курса доллара.
Россия: средние зарплаты выше $900 получились только однажды
По данным Федеральной службы государственной статистики, у россиян в прошедшем десятилетии был один год, когда заработки перевалили за $900 в эквиваленте. В основном же до такой внушительной цифры они, как правило, не дотягивали. Переломным годом для РФ стал 2015-й, когда курс вырос до 60 рублей. Зарплаты в тот год резко просели — на 34%. Падали зарплаты и в 2016-м. Впоследствии за три года они выросли на 40%.
|Год
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|Зарплата в российских рублях
|20 952
|23 369
|26 629
|29 792
|32 495
|34 030
|36 709
|39 167
|43 724
|47 468
|Среднегодовой курс доллара
|30,37
|29,39
|31,10
|31,90
|38,40
|61,00
|67,00
|58,40
|62,70
|61,90
|Зарплата в долларах
|689,9
|795,1
|856,2
|933,9
|846,2
|557,9
|547,9
|670,7
|695,1
|766,9
Латвия: меньше $840 не было ни разу за 10 лет
Латвия с населением меньше, чем в Минске, за эти годы имела намного бо́льшую зарплату. Судя по подсчетам латвийских статистиков, самая маленькая зарплата в долларовом эквиваленте была в 2010 году — тогда она составляла $842. Еще раз ниже $900 средние зарплаты «брутто» латышей спускались в 2012-м. За последние неполных пять лет зарплаты в Латвии выросли на 32%.
|Год
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019 (январь — сентябрь)
|Зарплата в евро
|633
|660
|685
|716
|765
|818
|859
|926
|1004
|1069
|Среднегодовой курс евро к доллару
|1,33
|1,39
|1,28
|1,33
|1,33
|1,11
|1,11
|1,13
|1,18
|1,12
|Зарплата в долларах
|841,9
|917,4
|876,8
|952,3
|1017,5
|908,0
|953,5
|1046,4
|1184,7
|1197,3
Польша: ниже $1200 средняя не опускалась три последних года
Зарплаты в Польше долгое время росли быстрее, чем у всех белорусских соседей. Центральное статистическое управления Республики Польша только дважды за 10 лет сообщало о средней зарплате ниже $1000 — в 2011 и 2016 годах. После последнего такого падения она перевалила за $1200 и вот уже три года ниже не опускалась. А в 2019-м зарплаты превысили $1300 в эквиваленте.
|Год
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|Зарплата в злотых
|3225,0
|3400,0
|3522,0
|3650,1
|3783,5
|3899,8
|4047,2
|4271,5
|4585,0
|5154,4
|Среднегодовой курс доллара
|2,96
|3,42
|3,10
|3,01
|3,51
|3,90
|4,18
|3,48
|3,76
|3,84
|Зарплата в долларах
|1089,5
|994,2
|1136,1
|1212,7
|1077,9
|1000,0
|968,2
|1227,4
|1219,4
|1342,3
Литва: самая высокая зарплата среди соседей — $1444,6
Неожиданным лидером по зарплате среди наших соседей стала Литва. Если в 2015 году средняя начисленная зарплата в Литве составляла $806,3 в эквиваленте, то за девять месяцев прошлого года — $1444,6. За неполных три года заработки выросли на 79%.
|Год
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019 (январь — сентябрь)
|Зарплата в евро
|600,3
|613,3
|629,5
|661,2
|691,1
|726,4
|784,0
|848,0
|932,0
|1289,8
|Среднегодовой курс евро к доллару
|1,33
|1,39
|1,28
|1,33
|1,33
|1,11
|1,11
|1,13
|1,18
|1,12
|Зарплата в долларах
|798,4
|852,5
|805,8
|879,4
|919,2
|806,3
|870,2
|958,2
|1099,8
|1444,6