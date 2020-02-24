закрыть
24 февраля 2020, понедельник, 14:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сколько зарабатывают соседи белорусов

5
  • 24.02.2020, 11:21
  • 4,834
Сколько зарабатывают соседи белорусов

В Украине средняя зарплата выросла на 34%.

Onliner привел данные о зарплатах в соседних с Беларусью странах.

Украина: в прошлом году средняя зарплата выросла на 34%

Украина в плане средней начисленной зарплаты — самая бедная из наших соседей. Если исходить из данных Государственной службы статистики нашей южной соседки, то выше $450 зарплаты не поднимались ни разу за 10 лет.

Год2010201120122013201420152016 (ден.)201720182019
Зарплата в белорусских рублях1 217 3131 899 7823 676 0835 061 4186 052 3676 714 997722,7822,8971,41090,9
Среднегодовой курс доллара2979,55001,58337,18881,410 226,915 905,11,98761,93242,03772,0914
Зарплата в долларах408,6379,8440,9569,9591,8422,2363,6425,8476,7521,6

После резкого падения зарплат в 2014—2015 годах средние заработки постепенно увеличиваются. За последние пять лет они выросли на 127%, при этом в 2019 году рост составил 34%. Произошло это, кроме прочего, и за счет снижения курса доллара.

Россия: средние зарплаты выше $900 получились только однажды

По данным Федеральной службы государственной статистики, у россиян в прошедшем десятилетии был один год, когда заработки перевалили за $900 в эквиваленте. В основном же до такой внушительной цифры они, как правило, не дотягивали. Переломным годом для РФ стал 2015-й, когда курс вырос до 60 рублей. Зарплаты в тот год резко просели — на 34%. Падали зарплаты и в 2016-м. Впоследствии за три года они выросли на 40%.

Год2010201120122013201420152016201720182019
Зарплата в российских рублях20 95223 36926 62929 79232 49534 03036 70939 16743 72447 468
Среднегодовой курс доллара30,3729,3931,1031,9038,4061,0067,0058,4062,7061,90
Зарплата в долларах689,9795,1856,2933,9846,2557,9547,9670,7695,1766,9

Латвия: меньше $840 не было ни разу за 10 лет

Латвия с населением меньше, чем в Минске, за эти годы имела намного бо́льшую зарплату. Судя по подсчетам латвийских статистиков, самая маленькая зарплата в долларовом эквиваленте была в 2010 году — тогда она составляла $842. Еще раз ниже $900 средние зарплаты «брутто» латышей спускались в 2012-м. За последние неполных пять лет зарплаты в Латвии выросли на 32%.

Год2010201120122013201420152016201720182019 (январь — сентябрь)
Зарплата в евро63366068571676581885992610041069
Среднегодовой курс евро к доллару1,331,391,281,331,331,111,111,131,181,12
Зарплата в долларах841,9917,4876,8952,31017,5908,0953,51046,41184,71197,3

Польша: ниже $1200 средняя не опускалась три последних года

Зарплаты в Польше долгое время росли быстрее, чем у всех белорусских соседей. Центральное статистическое управления Республики Польша только дважды за 10 лет сообщало о средней зарплате ниже $1000 — в 2011 и 2016 годах. После последнего такого падения она перевалила за $1200 и вот уже три года ниже не опускалась. А в 2019-м зарплаты превысили $1300 в эквиваленте.

Год2010201120122013201420152016201720182019
Зарплата в злотых3225,03400,03522,03650,13783,53899,84047,24271,54585,05154,4
Среднегодовой курс доллара2,963,423,103,013,513,904,183,483,763,84
Зарплата в долларах1089,5994,21136,11212,71077,91000,0968,21227,41219,41342,3

Литва: самая высокая зарплата среди соседей — $1444,6

Неожиданным лидером по зарплате среди наших соседей стала Литва. Если в 2015 году средняя начисленная зарплата в Литве составляла $806,3 в эквиваленте, то за девять месяцев прошлого года — $1444,6. За неполных три года заработки выросли на 79%.

Год2010201120122013201420152016201720182019 (январь — сентябрь)
Зарплата в евро600,3613,3629,5661,2691,1726,4784,0848,0932,01289,8
Среднегодовой курс евро к доллару1,331,391,281,331,331,111,111,131,181,12
Зарплата в долларах798,4852,5805,8879,4919,2806,3870,2958,21099,81444,6


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников