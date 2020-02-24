Сколько зарабатывают соседи белорусов 5 24.02.2020, 11:21

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В Украине средняя зарплата выросла на 34%.

Onliner привел данные о зарплатах в соседних с Беларусью странах.

Украина: в прошлом году средняя зарплата выросла на 34%

Украина в плане средней начисленной зарплаты — самая бедная из наших соседей. Если исходить из данных Государственной службы статистики нашей южной соседки, то выше $450 зарплаты не поднимались ни разу за 10 лет.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (ден.) 2017 2018 2019 Зарплата в белорусских рублях 1 217 313 1 899 782 3 676 083 5 061 418 6 052 367 6 714 997 722,7 822,8 971,4 1090,9 Среднегодовой курс доллара 2979,5 5001,5 8337,1 8881,4 10 226,9 15 905,1 1,9876 1,9324 2,0377 2,0914 Зарплата в долларах 408,6 379,8 440,9 569,9 591,8 422,2 363,6 425,8 476,7 521,6

После резкого падения зарплат в 2014—2015 годах средние заработки постепенно увеличиваются. За последние пять лет они выросли на 127%, при этом в 2019 году рост составил 34%. Произошло это, кроме прочего, и за счет снижения курса доллара.

Россия: средние зарплаты выше $900 получились только однажды

По данным Федеральной службы государственной статистики, у россиян в прошедшем десятилетии был один год, когда заработки перевалили за $900 в эквиваленте. В основном же до такой внушительной цифры они, как правило, не дотягивали. Переломным годом для РФ стал 2015-й, когда курс вырос до 60 рублей. Зарплаты в тот год резко просели — на 34%. Падали зарплаты и в 2016-м. Впоследствии за три года они выросли на 40%.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Зарплата в российских рублях 20 952 23 369 26 629 29 792 32 495 34 030 36 709 39 167 43 724 47 468 Среднегодовой курс доллара 30,37 29,39 31,10 31,90 38,40 61,00 67,00 58,40 62,70 61,90 Зарплата в долларах 689,9 795,1 856,2 933,9 846,2 557,9 547,9 670,7 695,1 766,9

Латвия: меньше $840 не было ни разу за 10 лет

Латвия с населением меньше, чем в Минске, за эти годы имела намного бо́льшую зарплату. Судя по подсчетам латвийских статистиков, самая маленькая зарплата в долларовом эквиваленте была в 2010 году — тогда она составляла $842. Еще раз ниже $900 средние зарплаты «брутто» латышей спускались в 2012-м. За последние неполных пять лет зарплаты в Латвии выросли на 32%.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (январь — сентябрь) Зарплата в евро 633 660 685 716 765 818 859 926 1004 1069 Среднегодовой курс евро к доллару 1,33 1,39 1,28 1,33 1,33 1,11 1,11 1,13 1,18 1,12 Зарплата в долларах 841,9 917,4 876,8 952,3 1017,5 908,0 953,5 1046,4 1184,7 1197,3

Польша: ниже $1200 средняя не опускалась три последних года

Зарплаты в Польше долгое время росли быстрее, чем у всех белорусских соседей. Центральное статистическое управления Республики Польша только дважды за 10 лет сообщало о средней зарплате ниже $1000 — в 2011 и 2016 годах. После последнего такого падения она перевалила за $1200 и вот уже три года ниже не опускалась. А в 2019-м зарплаты превысили $1300 в эквиваленте.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Зарплата в злотых 3225,0 3400,0 3522,0 3650,1 3783,5 3899,8 4047,2 4271,5 4585,0 5154,4 Среднегодовой курс доллара 2,96 3,42 3,10 3,01 3,51 3,90 4,18 3,48 3,76 3,84 Зарплата в долларах 1089,5 994,2 1136,1 1212,7 1077,9 1000,0 968,2 1227,4 1219,4 1342,3

Литва: самая высокая зарплата среди соседей — $1444,6

Неожиданным лидером по зарплате среди наших соседей стала Литва. Если в 2015 году средняя начисленная зарплата в Литве составляла $806,3 в эквиваленте, то за девять месяцев прошлого года — $1444,6. За неполных три года заработки выросли на 79%.