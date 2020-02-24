Конфликт на предприятии управделами Лукашенко вышел на новый уровень 8 24.02.2020, 11:06

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Работники требуют от Виктора Шеймана разобраться в ситуации.

30 работников коллектива ОАО"Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик" обратились к руководителю Управления делами Лукашенко Виктору Шейману с открытым письмом. Организация находится в подчинении Управделами, пишет praca-by.info.

Работники "Озерцо-логистик" ранее уже обращались к руководителю Управделами после того, как в августе 2019 года руководитель организации Сергей Добриян безосновательно лишил работников надбавок за профмастерство, характер и специфику труда, за сложность и напряженность в работе.

Работники не знают и не понимают, за что снимаются доплаты, надбавки и премии, а за что даются. Работники считают "неприемлемой" ситуацию, когда основная часть заработной платы составляет всего 50%, а остальные выплаты они могут получить только по единоличному решению руководителя.

Мало того, в последнее время "со стороны руководства начались по сути дискриминационные и деструктивные действия по отношению к работникам, которые активно отстаивают наши интересы в переговорных процессах по колдоговору. Речь идет о Елене Вербило и Дарье Анищик: обеим совершенно безосновательно и незаконно объявлены выговоры за то, что они по письменному разрешению своих непосредственных руководителей отпросились с работы на два часа раньше. Они также лишены премий, доплат и надбавок на целых 6 месяцев".

"Все эти непродуманные и неподдающиеся здравому смыслу действия дестабилизируют работу в трудовом коллективе и вызывают обоснованное недоверие к руководству организации", – говорится в письме.

Работники ОАО "Озерцо-логистик" требуют привести все положения о доплатах, надбавках в соответствие с требованиями трудового коллектива, а именно: ввести дополнительным соглашением в действующие контракты надбавки за профмастерство; за характер и специфику труда; за сложность и напряженность работы.

Подписанты требуют определить градацию размера премий при частичном невыполнении плана. Но размер основного заработка при этом должен составлять не нынешние 50%, а не менее 70%.

Авторы обращения требуют "отменить незаконные приказы о наложении взысканий на Елену Вербило и Дарью Анищик", а также перезаключить контракт с заведующей складом Еленой Вербило.

"Если наши требования будут проигнорированы мы будем вынуждены обратиться с открытым письмом на имя Лукашенко, а также принять все исчерпывающие меры коллективного воздействия по защите своих законных интересов, вплоть до остановки работы", – говорится в обращении.