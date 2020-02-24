Чем Украина отличается от России 9 Борислав Береза

24.02.2020, 15:23

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Борислав Береза

У украинцев есть повод для гордости.

Наследники совковой империи зачастую меня спрашивают, чем мы гордимся, чего украинцы добились и что мы строим после Майдана? И чем мы отличаемся от жителей РФ? Постараюсь быть кратким, хоть это мне и не свойственно.

Как минимум, мы можем гордиться гражданским обществом, на которое в России нет даже намека. Государственная машина в России сильна, мощна, но она построена не на уважении прав и свобод гражданина, а на его перемалывание. У нас государственные институции не работают, а власть импотентна. И несмотря на то, что у нас пока слабое государство, но у нас уже есть сильное и местами зрелое гражданское общество. И оно влияет на многие процессы в государстве. Меньше чем хотелось бы, но вода камень точит.

Просто надо осознать и запомнить, что, на самом деле, у нас с Россией война двух вариантов развития. Двух цивилизаций. Они наследники совковых традиций. Технологическая цивилизация, которая безразлична к гражданским свободам и правам. Они строили и создали государство, которое за счет ущемления прав и свобод получило неограниченный человеческий и финансовый ресурс для достижения целей провластного меньшинства. Свои граждане для России — это ресурс, которым можно жертвовать для достижения результата.

Мы выбрали иной путь. Путь культурного духовного развития, при котором государство служит человеку, а не наоборот. Это европейский вариант. И мы пока лишь в начале пути. Мы над этим работаем. Ломаем систему. Но рудименты прошлого так просто не отмирают. Они цепляются за свое место в системе, иногда возрождаются в той или иной форме и сопротивляются в лице тех персоналий, которых мы избираем во власть. Да, мы можем ошибаться. Но ошибившись мы хотим исправить ошибку и жаждем перемен, вместо тяги к застою и неизменности власти, к которой склонны россияне.

Мы пройдем этот путь. И первые шаги мы уже делаем. Россияне же достаточно прочно застряли в прошлом. Им там комфортно. Они не хотят иного. И не будут стремиться к другому. Эволюционная модель России — это не спираль, а закольцованная прямая. Круг. Вот поэтому строя независимую Россию они опять построили неоСССР. И финал этой постройки предсказуем. Я не хочу их оскорбить. Я лишь констатирую факт.

Нам же необходимо строить свое государство. Где уважаемы не только права, свободы и личное мнение, но и незыблемы законы. Государство, которое служит интересам граждан, а не финансово-промышленным группам. Где обещания политика — это не популизм, а планируемые им действия. Государство, которое дорожит своими гражданами, а жизнь гражданина — бесценна. Где политик не позволяет себе то, что для многих украинских политиков сегодня норма, но недопустимо для практически любого европейского политика. Государство, которое обслуживает гражданина. Государство-сервис. А гражданин платит налоги и соблюдает законы. Это называется баланс. Именно на таких ценностях мы должны строить Украину. И пусть нас пока немного, но… Дорогу осилит идущий, а мы уже сделали не один шаг.

Именно в этом наше главное отличие и именно за это отдали жизни герои Небесной сотни. Именно за такую Украину сражаются на передовой патриоты с 2014 года. Именно такую Украину боятся осколки власти Виктора Януковича и не желают олигархи. Потому что им ближе российская модель. Когда они могут пользоваться людьми, а не служат государству и обществу возвеличивая Украину. Украинцы доказали, что могут справиться с любым давлением и будут сопротивляться любой попытке насадить диктатуру. Мы вольный народ и ценим свободу! Янукович бежавший в Россию тому пример. Об этом стоит помнить тем, кто сейчас находится у руля государства. И помнить они должны о том, что народ поднявший их на пьедестал в случае необходимости их и сбросит. Это доказано практикой. Судить будем не по обещаниям, а по делам. Это наш путь! Но дела современной власти скорее можно назвать делишками. К сожалению.

Хотелось бы мне, чтобы власть осознала ответственность и перестала играть в популизм, удовлетворяя инфантилизм общества? Конечно! Хотелось бы мне, чтобы власть изменила свою модель от имитации действий к реальным действиям в интересах Украины? Безусловно! Хочу ли я, чтобы нас перестало штормить, и мы бы безостановочно следовали своему вектору развития? Бесспорно! Но верю ли я в то, что власть на это способна сегодня? К моему большому сожалению, нет! Но и это мы можем исправить. Хотелось бы, чтобы эволюционным, а не революционным путём. Но тут все зависит от власти и от ее дальнейших планов и действий.

А кратким быть не получилось. Не страшно. Главное, чтобы все остальное получилось.

Борислав Береза, «Фейсбук»