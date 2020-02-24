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Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского?

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  • 24.02.2020, 16:20
  • 3,503
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского?
Владимир Зеленский

Результаты нового опроса.

Президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы 40% избирателей (из тех, кто участвовал бы и определился, за кого отдаст голос), если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время. Об этом говорится в результатах опроса "Центра Разумкова", пишет liga.net.

15% проголосовали бы за лидера Оппозиционной платформы – "За життя" Юрия Бойко, 13,5% - за пятого президента Петра Порошенко, 10% - за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля по репрезентативной выборке среди 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

Во время президентских выборов весной 2019-го Зеленский набрал 30,24% голосов в первом туре и 73,22% во втором туре, где его соперником был Порошенко.


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