Политическое напряжение в Албании: президент подал в суд на министра юстиции 24.02.2020, 19:43

Илир Мета

Илир Мета обвиняет министра юстиции и еще двух чиновников в нарушении Конституции.

Президент Албании в понедельник подал в суд на министра юстиции и еще двух чиновников, которых он обвиняет в нарушении Конституции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Илир Мета обвинил их в "похищении" полномочий, которые президенту предоставляет Конституция. Он сказал, что требует у специального прокурора рассмотреть это дело.

В центре иска - ситуация с Конституционным судом Албании, в котором сейчас вакантные 6 из 9 мест. Отозванные судьи не сумели доказать, что все их имущество было приобретено законным путем и что их карьера отвечала антикоррупционным нормам и профессиональным стандартам. Заполнение вакантных мест превратилось в жесткий спор среди политических партий.

Политическая нестабильность в Албании происходит в то время, как страна проводит реформы в надежде получить "зеленый свет" для начала переговоров о членстве в ЕС.

Мета призвал 2 марта провести большой антиправительственный протест и его шаг поддержала оппозиция.

В течение нескольких месяцев прошлого года оппозиция регулярно проводила акции протеста, которые часто превращались в ожесточенные столкновения с полицией. Оппозиция также бойкотировала парламент и местные выборы, обвиняя правительство в подтасовке голосов и в связях с организованной преступностью.

С момента вступления в должность три года назад и до сих Мета всегда был активным противником правящей Социалистической партии премьер-министра Эдди Рамы.

Социалисты, которые доминируют в парламенте, начали процедуру импичмента против Меты, которая стала первой в истории посткоммунистической Албании.

Ожидается, что в марте парламент представит отчет, в котором, вероятно, будет содержаться просьба об отставке президента.