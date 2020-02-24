Белорусские баскетболисты обыграли португальцев
- 24.02.2020, 21:47
Это вторая победа белорусов в отборе на чемпионат мира 2023 года.
Сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Португалии — 72:56 (19:18, 15:11, 19:18, 19:9). Это их вторая победа в отборе на чемпионат мира 2023 года. Матч прошел в понедельник в минском Дворце спорта. Наиболее результативным в белорусской сборной стал Максим Салаш — 19 очков, передает euroradio.fm.
В первом поединке белорусы в гостях разгромили сборную Кипра — 97:41. Наша команда имеет 4 очка и лидирует в группе, Португалия и Албания имеют по 3 очка, Кипр — 2. Следующий матч сборная Беларуси проведет 26 ноября дома с Албанией.