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Белорусские баскетболисты обыграли португальцев

  • 24.02.2020, 21:47
Белорусские баскетболисты обыграли португальцев
иллюстрационное Фото: belta.by

Это вторая победа белорусов в отборе на чемпионат мира 2023 года.

Сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Португалии — 72:56 (19:18, 15:11, 19:18, 19:9). Это их вторая победа в отборе на чемпионат мира 2023 года. Матч прошел в понедельник в минском Дворце спорта. Наиболее результативным в белорусской сборной стал Максим Салаш — 19 очков, передает euroradio.fm.

В первом поединке белорусы в гостях разгромили сборную Кипра — 97:41. Наша команда имеет 4 очка и лидирует в группе, Португалия и Албания имеют по 3 очка, Кипр — 2. Следующий матч сборная Беларуси проведет 26 ноября дома с Албанией.


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