Митинг под «Белнефтехимом»: белорусы спросили о ценах на бензин 26 25.02.2020, 14:35

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Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

(обновлено) Акция собрала несколько десятков человек.

В Минске под офисом «Белнефтехима» прошла встреча, инициированная блогером MozgON. Основной вопрос, который блогер предлложил задать сотрудникам компании, это как формируются цены на топливо.

«Белсат» вел прямую трансляцию со встречи.

«Каждого человека в стране интересуют цены на бензин. Даже если у вас нет машины — они влияют на цены в магазинах. Я хочу сказать представителям «Белнефтехима», что мы хотим понять, почему эти цены растут. Никто не может назвать причины. Если есть сомнения у народа — нужно объяснять. Мы хотим, чтобы цены снижались», — рассказал один из участников акции.

«Государству нужны деньги на аппарат. Доходы падают, люди уезжают из страны, предприниматели уходят. Деньги улетают в одну сторону, а у власти не остается кормовой базы. Поэтому единственная возможность заработать — топливо, еда, ЖКХ», — заявил блогер MozgON.

Напомним, в Беларуси уже второй год подряд регулярно дорожает бензин. Только за неполные два месяца 2020 года бензин подорожал восемь раз. Эксперты отмечают, что на фоне нерешенных трудностей с поставками нефти из России «Белнефтехим» может перейти на новую схему — автомобильное топливо будет дорожать несколько раз в неделю.

Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu