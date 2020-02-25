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Минское «Динамо» впервые в истории заняло последнее место в КХЛ

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  • 25.02.2020, 21:50
Минское «Динамо» впервые в истории заняло последнее место в КХЛ
Фото: "Динамо-Минск"

Это третий антирекорд минчан в этом сезоне.

Минское "Динамо" за матч до конца регулярного чемпионата КХЛ утратило шансы подняться с последнего места в таблице лиги. У "зубров" после 61 игры 37 баллов, у рижского "Динамо" — 41, передает pressball.by.

Минчане проиграли 48 встреч и обновили рекорд КХЛ по числу пропущенных шайб в "регулярке" — 229 (предыдущее печальное достижение в 56 матчах оформил "Витязь" — 225).

Кроме того, в текущем сезоне "Динамо" потерпело самое крупное поражение за время выступления в КХЛ — 1:9 от "Салавата Юлаева" в Уфе.

Крэйг Вудкрофт, в свою очередь, стал первым тренером, при котором "зубры" выдали две серии из 11 поражений в одном сезоне. 11 последовательных проигрышей — антирекорд для клуба в лиге. В прошлом сезоне "зубры" выдали серию из 11 проигрышей при Горди Дуайере, после чего североамериканский специалист был уволен с занимаемого поста.

Напомним, ранее минчане обновили антирекорд КХЛ по пропущенным шайбам.


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