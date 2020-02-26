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Гомельчане массово протестуют против возведения в городе флагштока за 1,5 миллиона рублей

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  • 26.02.2020, 10:26
Гомельчане массово протестуют против возведения в городе флагштока за 1,5 миллиона рублей

Объект должен быть сдан в мае.

Более двух тысяч человек подписали за одни сутки петицию против возведения в центре Гомеля флагштока (с благоустройством прилегающей территории) стоимостью около 1,5 млн рублей. Сбор подписей начался 25 февраля, сообщают naviny.by.

Петицию создала урбанистическая инициатива Smart Homel. Речь идет о флагштоке высотой 60 метров для флага 12 на 6 метров. «Мы, активные и небезразличные жители и гости Гомеля, считаем данную идею ошибочной и вредной для развития города по следующим причинам», — говорится в петиции.

Претензии активистов сводятся к отсутствию диалога между городскими властями и горожанами по ключевым вопросам развития Гомеля: людей поставили перед фактом строительства без проведения общественных слушаний или презентации проекта.

Авторы петиции считают, что власти должны учитывать мнение горожан перед принятием решений о сооружении больших и знаковых объектов, изменяющих облик города. По мнению активистов, в пору экономического кризиса власти затраты на флагшток необоснованные.

«В Гомеле существует большое количество действительно необходимых инфраструктурных и социальных объектов (недостроенные школы, больницы, транспортные магистрали, ремонт улиц и иные проблемы), которые действительно нуждаются в финансировании. Возведение нового флагштока рядом с площадью Ленина, на которой уже находится три флагштока, считаем нерациональной тратой и без того ограниченного в условиях кризиса городского бюджета», — подчеркивают авторы петиции. Также они не исключают, что нарушается законодательство об охранной зоне историко-культурной ценности — Дворцово-паркового ансамбля.

«Проведение открытого и публичного конкурса о том, как именно можно было бы наполнить данное пространство новыми эстетическими и архитектурно-декоративными формами могло бы изменить ситуацию, но и этого проведено не было. Замена, по нашему мнению, хорошей плитки на новую опять ставит вопрос о целесообразности траты городского бюджета», — уверены авторы петиции.

Они отмечают, что доверие к действиям власти после скандального строительства сразу двух дорогих подземных туалетов и замены тротуарной плитки в центре города по принципу «хорошая на хорошую» и так упало.

«Уровень патриотизма среди нас не увеличивается только с высотой размещения государственного флага», — пишут активисты и требуют остановить строительство.

Местные историки собирают подписи под обращением в Комитет госконтроля и прокуратуру с требованием проверить законность действий властей.

Проект флагштока разработал институт «Гомельгражданпроект» по заказу местного управления капитального строительства. Объект должен быть сдан в мае.


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