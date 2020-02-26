СМИ: Вопрос о назначении Тигипко премьером Украины решен на 99% 7 26.02.2020, 10:52

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Сергей Тигипко

При этом рассматривается еще одна вероятная кандидатура на пост.

Вопрос о назначении Сергея Тигипко премьером решен на 99% и будет реализован в самое ближайшее время.

Об этом сообщили сразу несколько, не связанных между собой источников LB.ua в новой власти, комментируя вчерашнюю информацию Kyiv Post. По данным издания, переговоры с Тигипко продолжаются.

"Этот вопрос решен. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, - ред.) защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение", - рассказал источник во власти.

"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", - дополнил другой источник.

"Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", - уточнил собеседник в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил: "Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".

Примечательно, что еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.

Напомним, Алексей Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке. Это произошло после того, как в сеть "слили" файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве. Гончарук предоставил решать этот вопрос президенту. Владимир Зеленский его отставку не принял.