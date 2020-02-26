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Под Минском продается дача на 200 «квадратов» по цене «однушки»

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  • 26.02.2020, 22:37
  • 3,084
Под Минском продается дача на 200 «квадратов» по цене «однушки»

Как выглядит этот дом?

По цене столичной «однушки» можно купить готовый коттедж в пешей доступности от водохранилища Крылово. Площадь строения — более 200 квадратных метров, цена объекта — 52,3 тысячи долларов. Подробности — в материале Realt.by.

Необычный дом находится в садовом товариществе «Белмонэф» возле деревни Черемуха. Прямо к участку ведет асфальтированная дорога, вокруг лес и новая коттеджная застройка. Никаких привычных дач здесь нет, по соседству современные коттеджи и добротные дома. Нарезка участков, как в деревне, — примерно по 15 соток. До метро ходит автобус, в 1,5 км от участка работает сетевой магазин.

Двухуровневый коттедж — симбиоз каркасного и блочного домостроения. Жилая часть — деревянно-каркасная с кирпично-плиточной облицовкой. В наличии три небольшие спальни, два санузла, кухня-столовая и три открытые террасы.

Внутренняя и внешняя отделка выполнена на 100%. Коммуникации (электричество, вода и центральная канализация) введены в дом. Отопление планируется твердым топливом или электричеством.

Блочная часть представляет собой гостиную с панорамным остеклением. Площадь помещения — 63 «квадрата». В планах собственника было обустроить здесь бассейн с видом на деревню, но пока это просто комната для отдыха. Гостиная имеет полукруглую форму с огромными окнами в пол — отсюда в помещении много света и воздуха. Отделка выполнена в смелых оттенках, стены украшает лепнина. Площадь блочной части — 9,5 на 7,25 метра, плюс гараж.

Площадь строения с учетом террасы — порядка 200 квадратных метров. Однако при необходимости продавец готов увеличить размеры жилой части, накрыв террасу крышей из металлочерепицы с утеплением. Кроме того, потенциал в участке: на территории есть место для строительства бани, беседки или мастерской.

Купить коттедж с отделкой и коммуникациями в СТ «Белмонэф» можно за 52,3 тысячи долларов.


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