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Белорусский бразилец Брессан забил победный гол в кубке Бразилии

  • 27.02.2020, 14:45
Белорусский бразилец Брессан забил победный гол в кубке Бразилии

Футболист забил на добавленной минуте со штрафного.

Помните Ренана Брессана? Белорусский бразилец, попыливший в «Гомеле», БАТЭ, «Алании», «Астане», АПОЭЛе и португальских клубах в 2019-м вернулся на историческую родину – в команду «Куяба» из бразильского Д2. Там у плеймейкера не пошло (3 матча и 0+0), но из Бразилии он уезжать не захотел и перебрался в команду «Парана» из того же дивизиона, пишет «Трибуна».

И там начал зажигать с первых касаний – прямо как в старые добрые времена!

За феерическим возвращением в бразильской футбол (кстати, Брессан наверняка первый футболист с белорусским паспортом, сыгравший в этом чемпионате) последовало тяжелое испытание в Кубке страны. Хотя изначальная вывеска вряд ли предвещала «Паране» проблемы – ее противником по 1/64 финала стала «Бахия Де Фейру» из Д4.

Аутсайдеры не стушевались и в гостях сумели дважды забить «Паране» – на 59-й и 68-й минутах. После этого матч плавно катился к завершению: команда Брессана никак не могла оформить даже один гол.

Но на 92-й добавленной минуте начался, возможно, самый эпичный камбэк в истории клуба: «Парана» отыграла один мяч, а через минуту – второй! После этого у игроков «Бахии» сдали нервы – сначала один из них получил прямую красную, потом второй сфолил прямо у границы штрафной.

Вершить судьбу отправился именно Брессан. Разбег, идеальный удар – и бразильский комментатор в восторге!


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