Сможет ли Сандерс победить Трампа? 5 27.02.2020, 20:04

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Берни Сандерс

Количество сторонников Берни Сандерса возрастает.

Соперники Берни Сандерса из лагеря демократов считают, что голосование за него на праймериз будет способствовать переизбранию президента Дональда Трампа, однако все большее количество избирателей считают сенатора от Вермонта лучшим шансом на победу на президентских выборах в ноябре, пишет агентство Reuters (перевод - zn.ua).

Победа Сандерса на партийных собраниях (так называемых "кокусах"), где он обзавелся широкой поддержкой возрастных, расовых и идеологических групп избирателей, вызвала тревогу среди высокопоставленных членов Демократической партии, которые считают, что убежденный социалист во главе избирательного списка повредит шансам демократов на победу на президентских выборах.

Выдвижение Сандерса было главной темой дебатов в Южной Каролине во вторник. Соперники утверждали, что его амбициозные либеральные идеи, такие как общее медицинское обслуживание, которое должно заменить частное медицинское страхование, станут настоящей электоральной "катастрофой", которая будет стоить демократам Белого дома и контроля над Конгрессом.

Но, по данным последних опросов, рост популярности Сандерса набирает обороты – почти победа в Айове, незначительное преимущество в Нью-Гемпшире и триумфальная победа в Неваде - позволили ему получить больше доверия от избирателей из демократического лагеря.

Около 26% демократов и независимых избирателей 17-25 февраля заявили, что они считают, что Сандерс является сильнейшим демократическим кандидатом для соревнования с Трампом, 20% опрошенных поддерживают бизнесмена миллиардера Майкла Блумберга и 17% – бывшего вице-президента Джо Байдена.

Это значительные изменения по сравнению с месяцем ранее, когда 27% респондентов предпочли Байдена и только 17% считали, что Сандерс сможет победить Трампа.

На кокусах в Неваде Сандерс получил поддержку большей части избирателей латиноамериканского происхождения и лидировал среди большинства демографических групп, разделенных за полом, доходами и политическими предпочтениями. Исключением стали люди в возрасте от 65 лет, а также избиратели-афроамериканцы, большинство из которых ранее поддерживали Байдена.

Хотя это также может измениться, эти же опросы показали, что Сандерс впервые догнал Байдена по уровню поддержки среди черных избирателей. Субботние "праймериз" в Южной Каролине станут первым испытанием популярности Сандерса среди афроамериканского населения, которое составляет 60% среди избирателей-демократов в этом штате.

На следующей неделе состоится так называемый "супервторник", когда пройдут предварительные выборы сразу в 14 штатах. Сандерс сможет получить значительное преимущество, если он захватит львиную долю доступных делегатов. Путь к победе ему облегчает разобщенность среди умеренных кандидатов. Джо Байден, мэр Пит Буттиджич и сенатор Эми Клобучар – все они говорят, что политика Сандерса слишком радикальная, чтобы выиграть на выборах в ноябре, каждый из них хотя бы раз финишировал в первой тройке, в то время как имя миллиардера Майкла Блумберга впервые появится в бюллетенях только в "супервторник".

Не радикал

Сандерс утверждает, что энтузиазм, присущий его кампании, приведет к рекордной явке избирателей-демократов в ноябре, особенно среди молодых избирателей и тех, кто редко посещает избирательные участки, что компенсирует голоса тех избирателей, которые не определились со своим выбором, и республиканцев.

"Высокая явка избирателей будет означать, что демократы, еще не определившееся как голосовать, будут... делать это лучше, чем раньше", – заявил Сандерс в субботу в Эль-Пасо, штат Техас. "Наша кампания – это кампания, которая это осуществит: у нас есть энергия, у нас есть стремление, у нас есть сплоченность". Во время вторничных дебатов он сказал, что наиболее ложное утверждение касательно него, "и вы слышите это здесь сегодня вечером, заключается в том, что идеи, о которых я говорю, радикальные".

"Они не радикальные. В той или иной форме они существуют во многих странах мира", – добавил он. "Здравоохранение – это право человека. У нас есть необходимость, моральный императив, чтобы решить экзистенциальную угрозу изменений климата. Другие страны делают это ".

Результаты в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде не свидетельствуют о масштабном всплеске явки избирателей, но результаты Сандерса улучшаются с каждым следующим штатом. "Если вы хотите победить в красных и фиолетовых местах (красным цветом на карте обозначают места, которые традиционно голосуют за республиканцев, синим - за демократов, а фиолетовый цвет маркирует места, где ни одна из партий не имеет существенного преимущества – ред.), самое главное, что вам нужно - это люди, которым вы нравитесь или которые готовы бороться за вас", - заявила сенатор Кирстен Джиллибранд, которая завершила свою президентскую кампанию в прошлом году.

Основные разногласия среди умеренных демократов

После получения большинства в Палате представителей США в 2018 году десятки демократов будут защищать свои мандаты в республиканских районах. В последние недели несколько умеренных демократов открыто опасались, что Сандерс в верхней части партийного списка может привести к потере этих мест.

"Я слышу от избирателей, что они боятся, что им придется делать выбор между самопровозглашенным социалистом и честолюбивым диктатором", – заявила конгрессвуман от Флориды Стефани Мерфи, сопредседатель Коалиции синих собак в Конгрессе (так называют группу консервативных центристов среди конгрессменов-демократов), имея в виду Сандерса и Трампа. "Это не тот выбор, который должен делать каждый американец!".

Опрос, опубликованный во вторник, показывает, что избиратели в сорока двух из наиболее уязвимых для демократов Палаты представителей районах предпочитают проголосовать за Трампа, а не Сандерса.

Гай Сесил, глава крупнейшего "суперпака" демократов Priorities USA Action (Super PAC – это организация, которая не связана непосредственно с предвыборным штабом кандидата, которому закон позволяет собирать и тратить неограниченные суммы на его поддержку или на атаки против его соперников), сказал, что Сандерс "имеет определенный потенциал для увеличения количества голосов демократов среди младших избирателей", добавив: "В то же время ему нужно будет убедиться, что он делает больше, чтобы достичь успеха и охватить женщин – особенно из пригородов, которые на самом деле были ориентиром для нас, когда мы получили контроль над Палатой представителей в 2018 году."

24-летний Камерон Бранд, консультант по медицинскому обслуживанию в медучреждении в Плимуте, штат Нью-Гемпшир, говорит, что он знает людей, которые голосовали за Трампа в 2016 году, потому что они не любят демократов, но проголосовали бы за Сандерса.

"Хотя его называют этим радикальным левым или как-то похоже, он действительно проводит много политик, с которыми большинство американцев согласны в этих межпартийных линиях", – сказал Бранд.

Входные опросы участников кокусов в Неваде от Edison Research показали, что более 60% из них охотно бы заменили личное страхование на общее медицинское обслуживание.

"Он говорит, как есть", – высказался Бранд о Сандерсе. "Он говорит правду".