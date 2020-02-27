Скандал на ЧЕ в Раубичах: белорусы дисквалифицировали норвежцев 2 27.02.2020, 20:52

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Фото: Белорусская федерация биатлона

Норвежцы подали апелляцию.

ИБУ удовлетворил протест белорусской команды на результаты смешанной эстафеты в рамках чемпионата Европы-2020. Сборная Норвегии дисквалифицирована, белорусская сборная переместилась на третье место.

По информации pressball.by, это решение не окончательное. Норвежская сторона подала апелляцию на решение организаторов. Камнем преткновения стали действия норвежского финишера Александра Андерсена, который вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы на последнем круге. На видео этот момент не попал, однако нашелся свидетель — из стана сборной России. Белорус пошел в обгон, однако норвежец "уронил" Сергея.

Награждение по итогам микста, которое должно было пройти 27 февраля, перенесли.