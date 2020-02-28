Первый случай коронавируса зафиксирован в соседней с Беларусью Литве

Первый случай коронавируса зафиксирован в соседней с Беларусью Литве1
- 28.02.2020, 9:33
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Вирус подтвержден у 39-летней женщины, которая вернулась из Вероны.
Первый случай заражения коронавирусом нового типа официально подтвержден в Литве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Литовской Республики.
Сообщается, что вирус подтвержден у 39-летней женщины, которая 24 февраля вернулась из Вероны. Она помещена в больницу в Шяуляе.
Минздрав сообщает, что симптомы у нее слабые, температура отсутствует.
Под наблюдением находятся также трое членов семьи заболевшей. Симптомов COVID-19 у них пока нет. Кроме того, медики выявляют людей, которые контактировали с заболевшей и проверяют их на наличие симптомов.
По данным ВОЗ, напомним, в странах ЕС уже более 770 случаев заражения новым коронавирусом. Большинство из них зарегистрированы в Италии.