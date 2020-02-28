закрыть
28 февраля 2020, пятница, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Первый случай коронавируса зафиксирован в соседней с Беларусью Литве

1
  • 28.02.2020, 9:33
  • 1,324
Первый случай коронавируса зафиксирован в соседней с Беларусью Литве

Вирус подтвержден у 39-летней женщины, которая вернулась из Вероны.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа официально подтвержден в Литве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Литовской Республики.

Сообщается, что вирус подтвержден у 39-летней женщины, которая 24 февраля вернулась из Вероны. Она помещена в больницу в Шяуляе.

Минздрав сообщает, что симптомы у нее слабые, температура отсутствует.

Под наблюдением находятся также трое членов семьи заболевшей. Симптомов COVID-19 у них пока нет. Кроме того, медики выявляют людей, которые контактировали с заболевшей и проверяют их на наличие симптомов.

По данным ВОЗ, напомним, в странах ЕС уже более 770 случаев заражения новым коронавирусом. Большинство из них зарегистрированы в Италии.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш