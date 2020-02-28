Глава Минздрава Беларуси: Студент с коронавирусом снимал квартиру 28.02.2020, 11:32

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Его соседи госпитализированы для медицинского наблюдения.

Студент из Ирана, у которого нашли коронавирус, снимал квартиру и не жил в общежитии. Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил подробности по поводу первого случая коронавируса в Беларуси, сообщает tut.by.

— Уже 26 февраля мы фиксировали резкий рост заболевших в Иране и приняли решение отнести эту страну к стране с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — заявил журналистам сегодня министр здравоохранения Владимир Караник. — И было дано указание провести активное выявление и обследование всех граждан Ирана, которые въехали в Беларусь после 20 февраля. Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику, на момент осмотра жалоб не предъявлял, но медработников смутила небольшая температура 37,3 и покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где у него взяли мазки, и подтвердилось наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важно, но мы сразу же, демонстрируя свою открытость и последовательность, информировали об этом общественность и ВОЗ. Студенты, совместно с ним проживающие, а он проживал на квартире, госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние [студента с коронавирусом] абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается.

Студенты, с которыми учился заболевший из Ирана, находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.