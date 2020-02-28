Студент, у которого обнаружили коронавирус: Ночью забрали меня, девушку и ее родителей 28.02.2020, 14:11

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Первый заболевший в Беларуси рассказал, как все произошло.

Заболевшему студенту механико-технологического факультета БНТУ 20 лет. Сегодня в сообщении одногруппникам, которое прислали Onliner, иранец рассказал, что произошло. На сообщения во «ВКонтакте» он пока не отвечает.

В переписке с другими студентами он рассказал, что пока сам не знает, что происходит: ему ничего не говорят.

— Со вчерашнего дня и до сих пор сдал кучу анализов, но пока ответа нет. И вчера я пошел в поликлинику — сдал анализ, и мне сказали, что могу идти домой. Ночью приехали ко мне — забрали не только меня, но и жену и ее родителей, — говорит он. — Я не знаю, что сказать и что делать. Но я отлично себя чувствую — температура 37,4. Моя жена еще до прилета в Беларусь была простывшая. Потом простыл и я.

Сообщение парень прислал в пол-одиннадцатого утра. Позже студент записал аудиообращение, в котором освежил данные о своем состоянии.

— Всем привет, меня зовут Парса. Я тот самый студент из Ирана. В первую очередь хочу сказать: я не знал, что заразился, потому что никаких показаний у меня нет до сих пор. Единственное показание — это температура 37,4 уже два-три дня. Вчера меня привезли в больницу, пока я чувствую себя хорошо: кашля у меня нет, ничего не болит, горло проверяли — все нормально. Все отлично работает у меня. И я не снимал квартиру — жил в общежитии, это у меня в документах записано, просто был у своей девушки. Я пока жив и здоров, хорошо себя чувствую. И если кого-то привозят в больницу, то просто на проверку. Спасибо всем, — сказал он.