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Болгария готова отправить 1000 военных к границе с Турцией

  • 28.02.2020, 17:38
Болгария готова отправить 1000 военных к границе с Турцией
Фото: KrasimirKarakachanovVMRO / Facebook

Военных отправят для предотвращения наплыва в страну нелегальных мигрантов.

Болгария готова направить до 1 тыс. военных и до 140 единиц техники на границу с Турцией для предотвращения наплыва в страну нелегальных мигрантов, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам министра обороны Болгарии Красимира Карачканова, болгарские военные окажут полное содействие, предпримут все необходимые меры для защиты государственной границы, а также не допустят ни одного нелегального мигранта на территорию страны.

Министр отметил, что для этого армия готова задействовать «до 1000 человек и до 140 единиц техники».


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