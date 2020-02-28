закрыть
28 февраля 2020, пятница, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минздрав: Студент из Ирана — либо носитель коронавируса, либо уже легко переболел

  • 28.02.2020, 18:28
  • 3,010
Минздрав: Студент из Ирана — либо носитель коронавируса, либо уже легко переболел
Фото: ТАСС

С ним все хорошо.

27 февраля в Беларуси выявили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Ее обнаружили у студента БНТУ, который недавно вернулся из Ирана. На брифинге для журналистов во второй половине пятницы министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что пациент чувствует себя удовлетворительно, симптомов коронавируса у него нет. Наличие вируса 2019-nCoV показали лабораторные исследования, передает tut.by.

Владимир Караник рассказал, что у пациента нет клинических симптомов коронавируса. Но данные лабораторных исследований показали фрагменты РНК коронавируса. Это, по словам министра, может свидетельствовать о носительстве вируса или о легкой форме перенесенного заболевания.

— В любом случае, человек находится под наблюдением и не требует лечения.

Владимир Караник также уточнил, что все студенты, которые близко с ним контактировали, сейчас находятся под наблюдением.

Также Министерство здравоохранения располагает данными, сколько пассажиров летело со студентом из Баку.

— Из них было 19 транзитных пассажиров, которые полетели дальше. Четыре человека находились ближе всего к студенту. Один из них полетел дальше. Службы других стран проинформированы об этом случае, — отметил министр. — Эти люди должны быть и будут обследованы.

Главный инфекционист страны Игорь Карпов обследовал пациента с выявленным коронавирусом и сегодня утром, и днем перед отъездом на брифинг. По словам профессора, студент находится в удовлетворительном состоянии. У него нет температуры и признаков интоксикации.

— В настоящее время клинической картины заболевания нет, — резюмировал врач.

У студентов, которые находятся в госпитале в Боровлянах под медицинским наблюдением, сейчас берут анализы. В тех, что уже готовы, наличие РНК коронавируса не выявлено.

— Эти студенты считаются контактами первого уровня, — объяснил министр Владимир Караник. — Носительства вируса у них не подтверждено.

Напомним, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он учится на механико-технологическом факультете БНТУ.

Молодой человек прилетел в Минск 22 февраля, в 7.10 утра рейсом из Баку. Вечером 27 февраля его госпитализировали в Минскую городскую инфекционную больницу. Там же находятся его девушка и ее родственники, которые в последние контактировали с заболевшим.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш