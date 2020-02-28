Минздрав: Студент из Ирана — либо носитель коронавируса, либо уже легко переболел 28.02.2020, 18:28

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Фото: ТАСС

С ним все хорошо.

27 февраля в Беларуси выявили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Ее обнаружили у студента БНТУ, который недавно вернулся из Ирана. На брифинге для журналистов во второй половине пятницы министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что пациент чувствует себя удовлетворительно, симптомов коронавируса у него нет. Наличие вируса 2019-nCoV показали лабораторные исследования, передает tut.by.

Владимир Караник рассказал, что у пациента нет клинических симптомов коронавируса. Но данные лабораторных исследований показали фрагменты РНК коронавируса. Это, по словам министра, может свидетельствовать о носительстве вируса или о легкой форме перенесенного заболевания.

— В любом случае, человек находится под наблюдением и не требует лечения.

Владимир Караник также уточнил, что все студенты, которые близко с ним контактировали, сейчас находятся под наблюдением.

Также Министерство здравоохранения располагает данными, сколько пассажиров летело со студентом из Баку.

— Из них было 19 транзитных пассажиров, которые полетели дальше. Четыре человека находились ближе всего к студенту. Один из них полетел дальше. Службы других стран проинформированы об этом случае, — отметил министр. — Эти люди должны быть и будут обследованы.

Главный инфекционист страны Игорь Карпов обследовал пациента с выявленным коронавирусом и сегодня утром, и днем перед отъездом на брифинг. По словам профессора, студент находится в удовлетворительном состоянии. У него нет температуры и признаков интоксикации.

— В настоящее время клинической картины заболевания нет, — резюмировал врач.

У студентов, которые находятся в госпитале в Боровлянах под медицинским наблюдением, сейчас берут анализы. В тех, что уже готовы, наличие РНК коронавируса не выявлено.

— Эти студенты считаются контактами первого уровня, — объяснил министр Владимир Караник. — Носительства вируса у них не подтверждено.

Напомним, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он учится на механико-технологическом факультете БНТУ.

Молодой человек прилетел в Минск 22 февраля, в 7.10 утра рейсом из Баку. Вечером 27 февраля его госпитализировали в Минскую городскую инфекционную больницу. Там же находятся его девушка и ее родственники, которые в последние контактировали с заболевшим.