США потребовали от России немедленно посадить боевые самолеты в Сирии 29.02.2020, 8:57

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Войска Асада и его российских союзников должны отойти от линии разграничения огня.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт во время обсуждения ситуации в Сирии в Совбезе призвала Россию немедленно посадить боевые самолеты в Арабской Республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, она призвала сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, установленные в 2018 году.

По словам Крафт, США поддерживают Турцию в вопросе «неоправданного нападения на турецкие наблюдательные посты».

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 января турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.