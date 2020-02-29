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США запускают производство ракетных комплексов Javelin для Украины

  • 29.02.2020, 12:25
США запускают производство ракетных комплексов Javelin для Украины

Минобороны подписало соответствующий контракт с группой компаний.

Украина все же получит от США оружие, которое, в значительной мере, сдерживает возможное танковое наступление РФ на границах Украины, - Javelin.

Министерство обороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других государств на сумму 18,4 млн долларов. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на Министерство обороны США.

Впрочем, Украина не стоит обособленным пунктом, а находится в списке стран. Raytheon - Lockheed Martin займется производством Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут создавать в Тусоне (штат Аризона, США). Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года.

Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.

Напомним, Украина заключила контракты на поставку второй партии ракетных комплексов Javelin.

Украина получит от Соединенных Штатов Америки в 2020 году $ 250 млн долларов оборонной помощи и $ 448 млн финансово-экономической помощи, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "Голос Америки".

Отмечается, что Украина впервые напрямую закупит у Пентагона ракетные комплексы Javelin на сумму в $ 36,5 млн. Посол отметил, что эта сумма не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

В этом году также запланирована передача Украине трех катеров Island-class, на каждый из которых будет установлено оборудование и оружие на $ 10 млн.

При этом, военная помощь, в случае выполнения Украиной определенных условий по реформированию украинских вооруженных сил и приведения их к стандартам НАТО, а также использования первой части суммы, может быть увеличена до $ 300 млн.

По словам Ельченко, приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году было определено усиление флота.


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