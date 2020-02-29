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«Вы слабо представляете тот ад, который творится в белорусском здравоохранении»

  • 29.02.2020, 15:29
  • 5,421
«Вы слабо представляете тот ад, который творится в белорусском здравоохранении»

И он возник задолго до коронавируса.

Белорусский журналист Северин Квятковский прокомментировал в «Фейсбуке» ажиотаж, который вызвало в обществе сообщение о первом заболевшем коронавирусом в Беларуси:

«А если написать, что часто новые вирусы провоцируют диабет-1, причем, в основном у детей и подростков, это как-то повлияет на политику правительства относительно Минздрава Беларуси? Например, по помощи диабетикам-1 (да их родителям) по выходе из больницы.

И написать, что в Беларуси, в отличие от многих стран Евросоюза, так и не начнут выдавать диабетикам-1 помпы, которые добавляют много лет жизни, а в Беларуси стоят как подержанная машина, и в обслуживании $ 300 в месяц?

Просто, если вы так боитесь нового вируса, то вы слабо представляете тот ад и холокост, который вокруг вас творится в принципе в области здравоохранения.

Единственное, что в Беларуси реально дешевое/бесплатное - это срочная медицинская помощь. Но после - крутись, как хочешь. Со своей зарплатой в $ 200-400.

Про деревню даже не упоминаю».


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