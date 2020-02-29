Верьте своим глазам, а не кремлевским жуликам. 1 Илья Яшин

29.02.2020, 16:56

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Фото: РБК

Марш Немцова прогремел в центре Москвы.

Десятки тысяч людей вышли на улицу, что выразить свое отношение к происходящему в России. Основной лозунг: Путина — в отставку!

Именно Путин несет ответственность за политические убийства. По его воле людей сажают по политическим делам. Он насилует Конституцию, чтобы остаться цепляться за власть до конца своих дней. Сегодня мы озвучили ему обвинение и свои политические требования.

Мне очень понравилась атмосфера на марше. Никакого страха, никакой выученной беспомощности. Это было громкое и море граждан, которые ощущают свою правоту и чувство локтя. Свободные люди.

Круто понимать и видеть, как нас много. Прям воодушевляет и прибавляет сил.

Пропаганда привычно врет, что «опять никто не пришел». Только вот полицейское начальство по окончании акции угрожало мне составить административный протокол из-за превышения численности марша, согласованного мэрией (то есть было больше 30 тысяч человек).

Так что верьте своим глазам, а не кремлевским жуликам.

Илья Яшин, «Фейсбук»