Минздрав рассказал о состоянии тех, кто контактировал со студентом БНТУ 29.02.2020, 17:11

ФОТО: ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕНКО/REUTERS

В больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.

Студент БНТУ из Ирана, у которого обнаружили коронавирус, а также те, кто контактировал с ним и сейчас находится в инфекционной больнице, чувствуют себя удовлетворительно, рассказала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, пишет tut.by.

Представитель Минздрава отметила, что контакты первого уровня на сегодняшний день не подтверждают вирус, проводятся еще исследования.

— Сейчас идет активное тестирование анализов всех представителей БНТУ — студентов и преподавателей. Пока что все результаты отрицательны. Пациент из Ирана и те, кто был госпитализирован с ним в инфекционную больницу, чувствуют себя удовлетворительно, — рассказала Юлия Бородун.

Напомним, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ и проживает на съемной квартире в одном из районов города. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.